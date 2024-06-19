الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريمة الحفناوى لـ"الشاهد": أمريكا أيدت الإخوان لأنها أرادت أن تأمن شرهم

كريمة الحفناوى
كريمة الحفناوى

قالت  الدكتورة كريمة الحفناوي، الناشطة السياسية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه قبل 25 يناير كانت هناك جلسة مع قيادات الإخوان، وشاركت فيها.

وأضافت "الحفناوي"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان وقتها قالوا إن الإخوان أعلنوا أنهم لن يشاركوا في المظاهرات مؤكدين أن من يسير بها لا يعرفونهم وأنهم "شوية عيال"، ولكن لو أراد بعض الشباب المشاركة بها فليشاركوا، مؤكدة أن الإخوان نزلوا للشارع يوم  28يناير وبدأوا في التنسيق مع النظام.

وأكدت  أن الإخوان قالوا إنهم لا ينون الترشح للرئاسة ولكنهم عندما وجدوا الأمور متاحة تواجدوا، مشيرة إلى أن كوندليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، قالت وقتها إنه آن الآوان أن تحكم الزعامات الإسلامية  حتى يكونوا تابعين لأمريكا لكي تأمن شرهم وشر من كان ضد أمريكا  لأنه كان قد بدأ حراك في الشارع المصري ضد إسرائيل والاميبرالية وخرج الناس في الشوارع مع الانتفاضة الفلسطينية وبعدها حادثة الطفل محمد الدرة.


تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

كريمة الحفناوى الخارجية الامريكية الزعامات الإسلامية الإخوان تأمن شرهم أمريكا إسرائيل

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