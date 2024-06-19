الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز

كريمة الحفناوى لـ"الشاهد": الشعب المصرى خرج ضد الإخوان حفاظا على هويته (فيديو)

كريمة الحفناوي
كريمة الحفناوي

قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، الناشطة السياسية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن: "الشعب المصري صبور للغاية، ويستطيع تخطي الأزمات، ولكنه لا يصبر إطلاقا على تغيير أو سرقة هويته المصرية، فضلا عن الاستيلاء على الحكم بشكل مستبد، كما فعلت جماعة الإخوان في فترة حكمها للدولة المصرية، الأمر الذي جعل الشعب يخرج بأكمله ضد ذلك النظام المستبد".

 

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "خروج الناس في ثورة 30 يونيو كان أساسه أنه لا يمكن أن تحكم مصر بهذا الشكل، كما أن الجماعة لم تستطع مواجهة المواطنين في ذلك الحين، وخاصة حين ظهرت حملة "تمرد" الشعبية التي أظهرت الرفض الواسع لحكم الإخوان".

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