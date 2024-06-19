الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كوت ديفوار تستثمر 15 مليار دولار فى إنتاج النفط والغاز بحلول عام 2027

رئيس كوت ديفوار
رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا

قال رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، أمس الثلاثاء، إن الاستثمارات في تطوير حقول النفط والغاز في كوت ديفوار ستبلغ 15 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد واتارا أن الإنتاج سيرتفع من 60 ألف برميل يوميا إلى حوالي 200 ألف برميل يوميا بحلول عام 2027 بفضل الاكتشافات الأخيرة للنفط والغاز في حقول بالين وكالاو البحرية، والتي ستكون "قفزة مذهلة"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار الرئيس الإيفواري في كلمة ألقاها أمام مجلسي البرلمان إلى أنه "بحلول نهاية عام 2027، ستنتج كوت ديفوار ما يصل إلى 200 ألف برميل من النفط يوميا".

وفي عام 2021، تم اكتشاف أول حقل كبير في بالين قبالة ساحل كوت ديفوار في خليج غينيا من قبل مجموعة الطاقة الإيطالية إيني.

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