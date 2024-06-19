كوت ديفوار تستثمر 15 مليار دولار فى إنتاج النفط والغاز بحلول عام 2027

قال رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، أمس الثلاثاء، إن الاستثمارات في تطوير حقول النفط والغاز في كوت ديفوار ستبلغ 15 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد واتارا أن الإنتاج سيرتفع من 60 ألف برميل يوميا إلى حوالي 200 ألف برميل يوميا بحلول عام 2027 بفضل الاكتشافات الأخيرة للنفط والغاز في حقول بالين وكالاو البحرية، والتي ستكون "قفزة مذهلة"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار الرئيس الإيفواري في كلمة ألقاها أمام مجلسي البرلمان إلى أنه "بحلول نهاية عام 2027، ستنتج كوت ديفوار ما يصل إلى 200 ألف برميل من النفط يوميا".

وفي عام 2021، تم اكتشاف أول حقل كبير في بالين قبالة ساحل كوت ديفوار في خليج غينيا من قبل مجموعة الطاقة الإيطالية إيني.