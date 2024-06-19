الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوتين يصل إلى كوريا الشمالية وسيتحدث طويلا مع كيم

بوتين
بوتين

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى كوريا الشمالية في زيارة دولة، وفق ما أعلن الكرملين.

وقال الكرملين في بيان إن "فلاديمير بوتين وصل إلى بيونج يانج، عاصمة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)".

وفي وقت سابق أعرب الرئيس الروسي فلاديمير في مقال له نشرته وسائل إعلام كورية شمالية، عن دعمه الكامل لحليفته كوريا الشمالية، مسلطا الضوء على دعم بيونغ يانع القوي لحرب موسكو في أوكرانيا.

وتشهد العلاقات الكورية الروسية تنامي ملحوظ منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022.

وسيجري الجزء الأساسي من الزيارة في 19 يونيو، حيث من المتوقع أن يقضي الزعيمان ما لا يقل عن تسع ساعات معًا.

وستقام مراسم الترحيب الرسمية في الظهيرة في بيونج يانج ثم، بعد جلسة تصوير تقليدية، سيعقد بوتين وكيم محادثات يتوقع أن تستمر حوالي 90 دقيقة.

بعد المحادثات، سيواصل الزعيمان الحديث على انفراد خلال جولة في مقر إقامة الزعيم الكوري الشمالي وحفل شاي.

ستتوج المحادثات بتوقيع عدد من الوثائق المشتركة وسيدلي الزعيمان بتصريحات لوسائل الإعلام.

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