كريمة الحفناوى لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يستهدفون تأجير قناة السويس

أكدت الدكتورة كريمة الحفناوى، الناشطة السياسية عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الإخوان قدموا مشروع قناة السويس كان هدفه عزل إقليم القناة وكأنه ليس جزءا من مصر ولا يسري عليه أي قانون من قوانين الدولة.

وقالت الحفناوي خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الإخوان كانوا يستهدفون تأجير قناة السويس".

وتابعت: "كنت أكتب بعنوان لحفيدي حمزة، واحد هذه المقالات رصد كيف هذا المشروع هو عزل إقليم القناة وكأنه ليس من جمهورية مصر العربية وكانت هذه فكرة الإخوان، وكان ضمن المخطط ألا يسري على إقليم القناة أي قانون لدستور جمهورية مصر العربية وأن يكون له مجلس منفرد ووزراء منفصلين وأن يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية، وكان يفصل قناة السويس تمامًا وهذا أمن قومي لمصر، وتمت المناقشة مع الدكتور عصام شرف في هذا المشروع".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.