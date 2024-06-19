نسبة السيطرة على حرائق الغابات فى كاليفورنيا وصلت لـ8%

ذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بولاية كاليفورنيا أن أكبر حريق تشهده الولاية تسبب في تصاعد سحابة من الدخان صوب الجنوب ما أجبر أكثر من ألف شخص على النزوح وإخلاء منازلهم.

وأوضحت الإدارة - وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية الثلاثاء أنها وجهت تحذيرا من الحرائق في المنطقة المحيطة.

من جانبها.. أكدت مسؤولة المعلومات العامة بإدارة الإطفاء أن العدو الأول والتحدي الأكبر لقوات الإطفاء هو الرياح، كما أن انخفاض الرطوبة النسبي والحرارة يحدثان فرقا كبيرا في السيطرة على الحريق.

وأضافت أن نسبة السيطرة على الحريق الآن 8% وهذا أفضل من الأمس عندما كانت النسبة 2% فقط، ونحن الآن في حالة العلامة الحمراء وقد يستمر ذلك لأيام.

وحذرت السلطات الأمريكية من تراجع مؤشر جودة الهواء في المنطقة إلى مستويات غير صحية للسكان في ظل موجة حرارة شديدة تجتاح ولاية كاليفورنيا حيث بلغت درجات الحرارة مستويات غير مسبوقة.