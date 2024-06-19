الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نسبة السيطرة على حرائق الغابات فى كاليفورنيا وصلت لـ8%

حرائق الغابات
حرائق الغابات

ذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بولاية كاليفورنيا أن أكبر حريق تشهده الولاية تسبب في تصاعد سحابة من الدخان صوب الجنوب ما أجبر أكثر من ألف شخص على النزوح وإخلاء منازلهم.

وأوضحت الإدارة - وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية الثلاثاء أنها وجهت تحذيرا من الحرائق في المنطقة المحيطة.

من جانبها.. أكدت مسؤولة المعلومات العامة بإدارة الإطفاء أن العدو الأول والتحدي الأكبر لقوات الإطفاء هو الرياح، كما أن انخفاض الرطوبة النسبي والحرارة يحدثان فرقا كبيرا في السيطرة على الحريق.

وأضافت أن نسبة السيطرة على الحريق الآن 8% وهذا أفضل من الأمس عندما كانت النسبة 2% فقط، ونحن الآن في حالة العلامة الحمراء وقد يستمر ذلك لأيام.

وحذرت السلطات الأمريكية من تراجع مؤشر جودة الهواء في المنطقة إلى مستويات غير صحية للسكان في ظل موجة حرارة شديدة تجتاح ولاية كاليفورنيا حيث بلغت درجات الحرارة مستويات غير مسبوقة.

الأكثر قراءة

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدة مردا شمال سلفيت ويغلق مداخلها

تحذير شديد اللهجة من مجلس الزمالك لـ جوميز

عاجل.. حزب الله يستهدف مصنع ‌"بلاسان" الإسرائيلى للصناعات العسكرية

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ7 مصابين من أسرة واحدة فى سقوط أسانسير بالجيزة

بيان عاجل من الخارجية بشأن المصريين المفقودين أثناء الحج

حظك اليوم لمواليد ليوم 19 يونيو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"