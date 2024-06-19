الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصين تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية غير القانونية ضد فنزويلا

لين جيان المتحدث
لين جيان المتحدث باسم الخارجية الصينية

أعربت الصين، أمس الثلاثاء، عن اعتراضها على العقوبات الأحادية غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا، مطالبة الولايات المتحدة إلى التوقف بشكل فوري وتام عن التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا.

وقال لين جيان المتحدث باسم الخارجية الصينية في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا": إن الصين تدين بشدة الإجراء الذي اتخذته السلطات الأمريكية "بالاستيلاء على شركة "سيتغو بتروليوم" التابعة لشركة "بي دي في إس أيه" (شركة النفط الوطنية الفنزويلية)، وتتخصص شركة سيتغو، والتي يتواجد مقرها في الولايات المتحدة، في تكرير النفط الخام وتوزيع الوقود في الأراضي الأمريكية.

وأشار إلى أن "البيع القسري يشكل حلقة جديدة من العدوان متعدد الأوجه الذي تمارسه مؤسسات الولايات المتحدة ضد فنزويلا".

وأضاف المتحدث أن الصين تتمسك دائما بقوة بميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، مشيرا إلى أن بلاده تعارض العقوبات الأحادية غير القانونية والولاية القضائية طويلة الذراع التي تفرضها الولايات المتحدة على فنزويلا.

وأوضح أنه يتعين على الولايات المتحدة إلغاء العقوبات الأحادية غير القانونية ضد فنزويلا، وأن تفعل المزيد من الأشياء التي تساعد على السلام والاستقرار والتنمية في فنزويلا والدول الأخرى.

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