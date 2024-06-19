البرتغال تستهل مشوارها فى اليورو بفوز قاتل على التشيك

خطف منتخب البرتغال فوزا قاتلا على نظيره جمهورية التشيك بهدفين لهدف، في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

ورفع البرتغال رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة السادسة رفقة منتخب تركيا، بينما تذيلها منتخبا التشيك وجورجيا.

الشوط الأول

كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال الذي بدأ أساسيًا، أصبح أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ البطولة بـ 6 مرات.

وجاءت البداية سريعة في الدقيقة 7 من عرضية لياو واستقبلها رونالدو برأسية مرت بجوار مرمى حارس التشيك تاليك.

وفي الدقيقة 25 مرر برونو تمريرة رائعة للياو لكنه لم يلحقها من أمام مرمى حارس التشيك، وفي الدقيقة 31 تصدى حارس التشيك تاليك لانفراد رونالدو بعد تمريرة رائعة من برونو.

وبالدقيقة الأخيرة سدد رونالدو بقوة داخل منطقة الجزاء، لكنها واجهت تألق جديد من حارس التشيك.

الشوط الثاني

سيطر المنتخب البرتغالي على مجريات الشوط وسط تكتل من دفاعات التشيك.

وفاجأ التشيك البرتغال بهدف التقدم بالدقيقة 62، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت على يسار دييجو كوستا.

وبعد 7 دقائق وبالتحديد في الدقيقة 69 أدرك منتخب البرتغال التعادل عن طريق مدافع التشيك هارنيك بالخطأ في مرماه بعدما اصطدمت كرة حارس مرماه به وتحولت بالمرمى.

وتصدى حارس التشيك لتسديدة قوية من فيتينيا من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 77.

وألغى حكم اللقاء هدفا للبرتغال بالدقيقة 8 أحرزه جوتا، بداعي التسلل على رونالدو في بداية اللعبة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سجل البديل كونسيساو هدف الفوز من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

تشكيل يورو 2024.. رونالدو يقود البرتغال.. وثنائي وست هام يدعمان التشيك

وجاء تشكيل البرتغال كالآتي:

حراسة المرمى: ديجو كوستا

خط الدفاع: دييجو دالوت، بيبي، دياز

خط الوسط: جواو كانسيلو، فيتينيا، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، نونو مينديز

خط الهجوم: رفائيل لياو، كريستيانو رونالدو

بينما جاء تشكيل التشيك كالآتي:

حراسة المرمى: ستانيك

خط الدفاع: هولز، هارناك، كريجيتش

خط الوسط: كوفال، سوتشيك، سولتش، بروفود، دوديرا

خط الهجوم: تشيك، كوتشا