الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريمة الحفناوى تروى لـ"الشاهد" كواليس تأسيس الجبهة الوطنية للنساء فى عهد الإخوان

كريمة الحفناوي
كريمة الحفناوي

قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، الناشطة السياسية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن: "فكرة تأسيس الجبهة الوطنية للنساء في عهد جماعة الإخوان كانت من قبل الراحلة فتحية العسال، حين كانت تترأس اللجنة النسائية التقدمية في حزب التجمع، واتفقنا جميعا على أن الجبهة تضم سيدات مصر ليس على أساس حزبي، بل على أساس فردي، أي أن كل من يشارك هو يؤمن تماما بالدفاع عن حقوق النساء والوطن".

وأضافت الحفناوي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "بعد تأسيس الجبهة الوطنية للنساء، قررنا رفع قضية ضد الجمعية التأسيسة للدستور التي تعتبر باطلة؛ لأنها من المفترض أن تكون ممثلة عن كل مصر، وليس فئات معينة فقط، وصدر الحكم حينها في شهر إبريل 2013، وتم تأسيس جميعة تأسيسية أخرى بها عدد من النساء".

وتابعت: "هذا الحدث كان من ضمن الأسباب التي جعلت الناس تخرج في ثورة 30 يونيو ضد حكم الإخوان، حين اكتشف المواطنون أن مكتسباتهم الوطنية تهدر، مثل الاستيلاء على كافة أجهزة الدولة والتحكم فيها، وتلك الخطوات كانت تنير طريق الناس، حتى يكتشفوا هؤلاء الذين أرادوا أن ينفردوا بحكم الدولة وحدهم".

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