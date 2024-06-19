الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ظهور تنسيق مدارس التمريض فى أسوان لعام 2024

ارشيفية
ارشيفية

يترقب العديد من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الأعدادية بمدارس أسوان أعتماد درجة قبول تنسيق مدارس التمريض لعام 2024، حيث ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية منذ مدة عدة أيام ولكن ينتظروا اعلان درجات القبول ليلتحقوا به.

اعتماد نتيجة مدارس التمريض في أسوان 

ويتم اعتماد النتيجة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعد تحديد درجات القبول بمدارس التمريض لعام 2025، ثم تعلن بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي للمحافظة، ونشرها بجميع المواقع الصحفية، بجانب انه يتم تحديد الشروط اللازمة للتقديم.

تنسيق الثانوية العامة 2024 أسوان

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، النزول بالحد الأدنى لدرجات التنسيق لقبول الطلاب بمدارس التعليم الثانوى العام إلى 220 درجة بدلًا من 225 درجة. 

جاء ذلك فى بشرى سارة لأبنائه الطلاب وأولياء أمورهم، وأثناء عرض المهندس محمد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم لقواعد التنسيق على محافظ أسوان والذى قام باعتماد درجات قبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الفنى للعام الدراسى القادم 2024 /2025. 

تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة المرحلة الثانية

تنسيق التمريض 2024 محافظة الدقهلية بعد الإعدادية

الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوي

وسيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام (خدمات) 190 درجة، فى حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى والمهنى والخدمات فنى ما بين 140 درجة و235 درجة كمرحلة أولى حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها. 

من ناحيته، أكد اللواء أشرف عطية، ضرورة تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية من خلال سرعة الانتهاء من انتداب المعلمين، وتشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل الطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد. 

وأكد محافظ أسوان، أننا نعمل دائمًا لتلبية المطالب الجماهيرية فى كل القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب، وهو ما يسهم فى تحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية. 

فيما أوضح المهندس محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه يتم قبول الطلاب بالصف الأول الثانوى بجميع مدارس التعليم الفنى بمختلف النوعيات طبقًا لترتيب المتقدمين حسب المجموع الأعلى ووفقًا للكثافة المقررة. 

ولفت إلى أنه بالنسبة لتحويلات الطلاب من مدارس اللغات أو التعليم الخاص الحاصلين على مجموع القبول بجميع مدارس الثانوى العام يتم حسب كثافة المدارس. 

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