الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريمة الحفناوي لـ"الشاهد": الإخوان قدموا مشروعا عن قناة السويس هدفه عزل القناة

كريمة الحفناوي
كريمة الحفناوي

كشفت الدكتورة كريمة الحفناوى، الناشطة السياسية عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن تعامل الإخوان معها بعد معارضتها لنظام الحكم للجماعة.

وقالت خلال لقائها ببرنامج"الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز":" الإخوان قدموا مشروع قانون عن قناة السويس كان هدفه عزل إقليم القناة وكأنه ليس جزءا من مصر ولا يسري عليه أي قانون من قوانين الدولة.

وتابعت: "احتفال أكتوبر في ستاد القاهرة، وحضور كل قيادات الجماعة الاسلامية وقتلة الرئيس السادات، والقيادات التي منهجها القتل والتكفير، وبعدها نقطة مهمة جدًا لعصام شرف رئيس الوزراء السابق، وحينها كان محمد مرسي قد أثار مشروع قناة السويس، وكنا قريبين من الدكتور عصام شرف، وسافرنا للاسماعلية وبورسعيد، وكان هناك مجموعة الشباب قدموا اقتراحات عظيمة لمحور تطوير قناة السويس، وفوجئنا بمشروع الاخوان لتطوير قناة السويس، وكتبت عنه في جريدة الدستور وفي الفجر، وهو مشروع تأجير قناة السويس، وكنت اكتب بعنوان لحفيدي حمزة".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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