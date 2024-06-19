الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز

كيف عزّز الإخوان انتشار "زواج القاصرات"؟.. كريمة الحفناوي تكشف لـ"الشاهد" (فيديو)

كريمة الحفناوي
كريمة الحفناوي

قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، الناشطة السياسية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "نواب الإخوان كانوا يتحدثون حول أمور غريبة للغاية بالنسبة للدين والعادات والتقاليد المصرية، منها السماح لزواج الفتيات الصغار بشكل طبيعي، الأمر الذي حاربته المرأة لسنوات عدة، بالإضافة إلى الحديث عن أن المرأة للإنجاب فقط، ولا يجب السماح لها بالعمل".

وأضافت الحفناوي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كل ما حصلت عليه المرأة من حقوق تم انتزاعها خلال فترة حكم الإخوان للدولة، الأمر الذي جعلنا نتحرك بشكل أساسي أمام مجلس الشعب، وطالبنا حينها بلجنة استماع في البرلمان، وكان يشاركنا كل المصريات والجمعيات الحقوقية للنساء والسيدات داخل الأحزاب السياسية، وذلك كان بهدف عدم الرجوع للوراء بشأن قضايا المرأة وحقوقها".

وتابعت: "بعد الانتخابات الرئاسية في 2012، كان هناك لجنة للدستور، والتي من المفترض أن تختار 100 شخصية لوضع الدستور في عهد الإخوان، وفوجئنا حينها أنه لا يوجد فيها أي سيدة مصرية، وخرجنا حينها بشعار "التأسيسة.. الستات 50%"، وكانت الراحلة فتحية العسال هي من جمعتنا لتأسيس الجبهة الوطنية للنساء، والتي تم تأسيسها أيام حكم الإخوان للدفاع عن الوطن".

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