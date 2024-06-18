الحفناوي لـ"الشاهد": رصاصة الغدر قتلت الحسيني أبو ضيف لأنها ضد نشر الحقيقة

قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، الناشطة السياسية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنها كانت تعتبر الشهيد الحسيني أبو ضيف ابنًا لها وهي من استقبلته ببداية حياته الصحفية وكان يتمنى أن يعمل مع كبار الصحفيين وكانت تتمنى أن يكبر أمام عينيها.

وأضافت الحفناوي"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"،مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحسنيي كان شابًا مخلصًا لوطنه ولكنه قد قتل غدرًا على يد الإخوان، مشيرة إلى أن ابنتها ايقظتها على خبر إصابته لأنها كانت تعلم مكانته لديها قائلة: "الحقي ياماما الحسيني قتلوه" وكان ذلك يوم 5 يناير.

وتابعت أن يوم وفاة الحسيني استيقظت على خبره المفجع وشعرت وقتها أنها طعنت بسكين، مشيرة إلى أن الحسيني كان قادمًا من الصعيد واشترى كاميرته ليوثق بها الحقيقة ولكن رصاصة الغدر ضد نشر الحقيقة.

وأشارت إلى أنها ذهبت للمستشفى والمشرحة وخرج جثمانه من نقابة الصحفيين فهو شهيد الكلمة، وبعده جاء حادثة استشهاد ميادة أشرف، صحفية الدستور.

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.