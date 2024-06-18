الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريمة الحفناوي لـ"الشاهد": الإخوان يتبعون اسلوب الاشاعات وإباحة الخصوصية للمعارضين

الدكتورة كريمة الحفناوي
الدكتورة كريمة الحفناوي ببرنامج الشاهد

كشفت الدكتورة كريمة الحفناوي، الناشطة السياسية عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن تعامل الإخوان معها بعد معارضتها لنظام الحكم للجماعة.

وقالت خلال لقائها ببرنامج"الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "اشتكوا لزوجي الدكتور محمد حسن خليل، وهناك صيدلي زميلي اشتكى لزوجي وقال له لماذا لا أرد على تليفوناتهم رغم الزمالة، والإخوان كانوا موجودين في هذا الوقت في نقابة الصيادلة وكانوا يقومون من منطلق مهني، ولدي معرفة كبيرة بكل زملائي ولكن أرى أن العلاقات الانسانية شئ ولكن أختلف معك في السياسة، وكنت لا أحب أسلوبهم في التعامل مع الأحداث بمعنى أنني مختلف معك أشوه صورتك".

وتابعت: "أنا كنت أراعي عدم خيانة العيش والملح، وكنت مصرية أصيلة متأثرة بكل التقاليد، ووجدت في الإخوان الخيانة وعدم مراعاة العيش والملح والكذب المتكرر، فكانت القضية بالنسبة لي أنني التزمت الصمت، والإخوان وهذا التيار انتهى بالنسبة لي تمامًا، مثل ما يقول مسكت النوتة ومسحت الأرقام".

وأكملت: "كان الإخوان لديهم أسلوب الإشاعات وإباحة الحياة الشخصية، ولكن لا يستطيعون استخدام هذا الشعار وهذا الأسلوب مع كل المعارضين، لأنني كنت معروفة في كل مراحل حياتي، وأنني ادافع عن المظلومين وانني أحب وطني، ولكنني شاهدت هذا الأسلوب مع الآخرين، وكانت العداوة بالنسبة لهم شئ واحد".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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