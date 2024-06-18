الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريمة الحفناوي لـ"الشاهد": لحظة تشييع جثمان الحسيني أبو ضيف كانت موجعة

الحسيني أبو ضيف
الحسيني أبو ضيف

استعادت الدكتورة كريمة الحفناوى، الناشطة السياسية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، لحظة تشييع جثمان الصحفي الحسنيي أبو ضيف، وخروجه من نقابة الصحفيين.

وقالت "الحفناوي"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن لحظة تشييع جثمان "أبو ضيف"، كانت كلها ألم ووجع، خاصة أنه كان مليئًا بالطموح فهو شاب كان قادمًا من الصعيد وكان شخصية جميلة وواعية وطموحة.

وتابعت أن "أبو ضيف"، كان طالبًا بكلية الحقوق وكان يريد العمل بالصحافة والتمرين فيها والكاميرا بالنسبة له كانت عين الحقيقة.

تفاصيل الشاهد

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

ريمة الحفناوى الحسنيي أبو ضيف نقابة الصحفيين تشييع جثمان وجع

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