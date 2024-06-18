الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو عبدالعزيز يروي ذكرياته مع الزعيم في فيلم "مرجان أحمد مرجان" (فيديو)

عمرو عبدالعزيز
عمرو عبدالعزيز

شارك الفنان عمرو عبد العزيز، تجربته الفريدة مع الزعيم عادل إمام، مسترجعًا زيارته لصديقه الراحل عزت أبو عوف في كواليس مسرحية "بودي جارد" حيث التقى بالزعيم صدفة، واصفًا تلك اللحظات بالدهشة والتوتر.

تطرق عبد العزيز، خلال لقائه مع  الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يذاع عبر فضائية "dmc"، إلى تفاصيل تلك المواجهة قائلًا: "وقفت مذهولًا أمام حضوره، وكان رده فورًا يشير إلى تواضعه وحسن تقديره للآخرين"، وأشار إلى أن الثلاثة ساعات والنصف التالية كانت من أصعب لحظات حياته، حيث كان ينتظر بفارغ الصبر لقاءً محددًا مع إمام.

وأضاف "عبد العزيز" أن هذا اللقاء كان نقطة تحول في مسيرته، حيث دُعِيَ لمقابلة في مكتب إمام وكُشِفَ له عن دور "تامر" في فيلم "مرجان أحمد مرجان"، وأكد على اهتمام إمام والمخرج علي إدريس بأدق التفاصيل خلال التحضيرات.

الفنان عمرو عبد العزيز الزعيم عادل إمام عزت أبو عوف بودي جارد الإعلامية إسعاد يونس صاحبة السعادة مرجان أحمد مرجان المخرج على ادريس

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