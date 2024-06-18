يسري نصر الله: "باب الشمس" حظى بصفحة كاملة في صحيفة "نيويورك تايمز"

أكد المخرج يسري نصر الله، صانع فيلم "باب الشمس" الذي يسلط الضوء على قضية فلسطين، أن التاريخ لم يبدأ بأحداث 7 أكتوبر في غزة، بل مع انطلاق ممارسات العصابات الصهيونية، وشدد على أن للفلسطينيين كامل الحق في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار نصر الله، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أهمية الحب في صناعة السينما، معتبرًا إياه جوهر هذه الفن، وأبرز المشكلة التي تواجه صُنّاع الأفلام وهي تقديم رواية تعبر عن وجهات نظرهم، لا سيما رواية فلسطين والأحداث التي تجري في السودان والتي لم تحظ بالرواية المستحقة.

وأضاف أن فيلم "باب الشمس" حظى بصفحة كاملة في صحيفة "نيويورك تايمز"، مُظهِرًا انتشار حركة التضامن مع غزة في جامعات أمريكية، مُسَلِّطًا الضوء على إسهامه الحضاري على المستوى العالمي.