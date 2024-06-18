الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عروض فنية وأنشطة متنوعة للأطفال في احتفالات "ثقافة أسيوط" بعيد الأضحى

قصر ثقافة اسيوط
قصر ثقافة اسيوط

نظم فرع ثقافة أسيوط، حفلا فنيا بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

 

أحيا الحفل فرقة قصر ثقافة أسيوط للتخت الشرقي، وشهده اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وتضمن باقة متميزة من الأغاني الوطنية والطربية منها “يا ليلة العيد، مصر تتحدث عن نفسها، مصر التي في خاطري”، وغيرها من الأغنيات التي أطربت الحضور بقيادة المايسترو حسام حسني.

 

واستمرارا للأنشطة المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، شهد قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص للطفل، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" منها ورشة حكي للتعريف بمناسك الحج وصوم عرفة، ورشة تصميم لوحات عن مظاهر الاحتفال بالعيد وأخرى لتصميم خروف بخامات معاد تدويرها.

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كما تضمنت الفعاليات عروض سينما للأطفال ومسابقات ثقافية تلاها توزيع جوائز عينية على الفائزين.فيما واصل القصر الورش الخاصة بتعليم أساسيات الخط العربي، والغناء والعزف. 

 

تأتي الفعاليات ضمن البرنامج الحافل الذي أعدته هيئة قصور الثقافة بمواقعها بجميع المحافظات، احتفالا بعيد الأضحى المبارك في إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة، ويضم مجموعة متنوعة من العروض والورش الفنية، الأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والمسابقات المقدمة للأطفال طوال أيام العيد.

 

 الهيئة العامة لقصور الثقافة 

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي هيئة مصرية تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

أنشئت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر في بادئ الأمر تحت مسمي الجامعة الشعبية عام 1945، وتغير اسمها في سنة 1965 إلي الثقافة الجماهيرية. في عام 1989 صدر القرار رقم 63 لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة وتابعة لوزارة الثقافة.

الأهداف:

تهدف الهيئة إلى المشاركة قي رفع المستوى الثقافى وتوجيه الوعى القومى للجماهير قي مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والفنون التشكيلية وخدمات المكتبات قي المحافظات من خلال 

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