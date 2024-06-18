تعرف على التكلفة الفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية للمباني السكنية والتجارية والصناعية

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن إجمالي التكلفة الفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية للمباني السكنية والتجارية والصناعية.

ووفق منشور للجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أوضح الجهاز أنه يقصد بالتكلفة الفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية إجمالي قيمة توريد المهمات شاملة ضريبة القيمة المضافة + 4% من إجمالي قيمة توريد المهمات (مصاريف النقل والتخزين) + 3% من إجمالي قيمة المهمات مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ + % ضريبة قيمة مضافة من قيمة مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ + إجمالي تكلفة التركيب + % ضريبة قيمة مضافة على إجمالي قيمة تكلفة التركيب.

كما ذكر في منشور آخر، إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت غير السكنية وهي

1- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

2- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

3-تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.

4-موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

5-إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.