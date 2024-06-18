الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على التكلفة الفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية للمباني السكنية والتجارية والصناعية

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن إجمالي التكلفة الفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية للمباني السكنية والتجارية والصناعية.

 

ووفق منشور للجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أوضح الجهاز أنه يقصد بالتكلفة الفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية إجمالي قيمة توريد المهمات شاملة ضريبة القيمة المضافة + 4% من إجمالي قيمة توريد المهمات (مصاريف النقل والتخزين) + 3% من إجمالي قيمة المهمات مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ + % ضريبة قيمة مضافة من قيمة مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ + إجمالي تكلفة التركيب + % ضريبة قيمة مضافة على إجمالي قيمة تكلفة التركيب.

 

كما ذكر في منشور آخر، إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت غير السكنية وهي 
1- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.
2- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.
3-تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.
4-موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.
5-إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حماية المستهلك التغذية الكهربائية الكهرباء

مواد متعلقة

الخدمات الطبية تفتح باب القبول بمعهد تمريض الكهرباء 2024.. تعرف على الشروط

الأكثر قراءة

تحذير شديد اللهجة من مجلس الزمالك لـ جوميز

عاجل.. الاحتلال يعلن الموافقة على خطط عملياتية للهجوم على لبنان

رابط مفتوح| نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

بيان عاجل من الخارجية بشأن المصريين المفقودين أثناء الحج

"إبراء للذمة.. آخر ما كتبه طبيب المنوفية قبل وفاته بـ 3 ساعات (صور)

"نحن هنا".. التحالف الوطني ينظم احتفالية لدعم القادرون باختلاف بمكتبة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"