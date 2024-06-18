عمرو عبدالعزيز يروي لـ"صاحبة السعادة" أول موقف جمعه بالزعيم عادل إمام

تحدثت الإعلامية إسعاد يونس، في الحلقة الثانية من برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يذاع عبر فضائية "dmc"، خلال عيد الأضحى المبارك، عن شركاء الزعيم عادل إمام من النجوم والموسيقيين وصناع السينما، الذين تعاونوا معه طوال مسيرته السينمائية، موضحة أنه خلال مدى رحلته التقى بوجوه جديدة وشاركهم في أفلام عدة، كما أعطاهم من خبرته الواسعة في عالم السينما والمسرح.

وخلال الحلقة، استضافت النجم عمرو عبد العزيز، الذي روى أول لقاء له مع الزعيم عادل إمام، قائلًا: "يوم 29 ديسمبر 2006، كنت أؤدي دورًا في مسرحية "السلطان الحائر"، وبعد أن أنهيت المسرحية، توجهت إلى المقهى برفقة أصدقائي في شارع الهرم، وفي تمام الساعة الرابعة فجرَا، فوجئت بسيارة تظهر أمامي، واكتشفت أن الزعيم عادل إمام هو الذي يتواجد بداخلها".

وأضاف أن الزعيم عادل إمام أخبره حينها أنه سيطلبه قريبًا في دور سينمائي، ثم ذهبت للمنزل سريعًا حتى أخبر والدتي بهذا الخبر السعيد.