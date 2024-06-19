الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

بدأت امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 الدور الأول بأقسامها "علمي - أدبي - بعوث إسلامية" للعام الدراسي الجاري  2024/2023، في 1 يونيو الماضي، وتستمر 45 يومًا، ويبحث عدد كبير من طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية، وتستمر الامتحانات حتى منتصف يوليو المقبل.

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رسميا.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي وأدبي

موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي

وتستأنف الامتحانات بعد إجازة عيد الأضحى يوم السبت 22 يونيو الفيزياء، والاثنين 24 يونيو التوحيد، والأربعاء 26 يونيو النحو، ويوم السبت 29 يونيو الأحياء، ويوم الاثنين 1 يوليو البلاغة، ويوم الأربعاء 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل، ويوم السبت 6 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الأربعاء 10 يوليو الكيمياء، ويوم السبت 13 يوليو الصرف، الاثنين 15 يوليو مادة التفسير.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 أدبي

ويؤدي القسم الأدبى الأحد 23 يونيو امتحان التاريخ، والثلاثاء 25 يونيو الفلسفة والمنطق، والخميس 27 يونيو الأدب والمطالعة والنصوص، والأحد 2 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، الثلاثاء 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 11 يوليو الصرف، والأحد 14 يوليو التفسير.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات خاصة بالطلاب تصور وتعلق في أماكن تجمع الطلاب وفي الحجرات، ويحظر على الطلاب اصطحاب التليفون المحمول أو ساعات البلوتوث أوالنظارات الحديثة التي تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أي أوراق تخص المادة في اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات.

ينبه على الطلاب الإجابة بالقلم ذي المداد الأزرق فقط ويحظراستخدام أي قلم بلون آخر عدا الرصاص في المسودات فقط.

ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة (السلبس) بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع في الإجابة.

ينبه على الطلاب قبل كتابة بياناتهم وقبل الإجابة مراجعة جميع الأسئلة والتأكد من ظهورها، وأن أوراق البوكليت كاملة ولا توجد فقرة من سؤال مشطوفة غير واضحة أو ناقصة، وفي حالة وجود ذلك العيب يتم استبدال كراسة البوكليت قبل البدء في الإجابة وفي حالة اكتشاف ذلك بعد مرور نصف الوقت يتم عمل مذكرة وإرفاقها مع ورقة الإجابة.

ينبه على الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أي علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أي متعلقات داخل ورقة الإجابة.

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