الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة، مشيرا الى أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.

 

جاء ذلك خلال متابعته الحملة المكبرة التي قامت بها المحافظة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

 

وتمكنت الحملة من إزالة ٧ حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة ٤ قيراط و١٧ سهم و٧ حالات  بناء مخالف على مساحة ٨٤٥ م٢

 

وشدد محافظ الغربية، على إزالة كافة المخالفات بكل شدة وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ؛ للحفاظ على حق الدولة والشعب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وعلي صعيد آخر، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطري في متابعة أعمال ذبح أضاحي الجمعيات الخيرية والأهالي بمجازر المحافظة والتأكد من إتمام الذبح بصورة صحية لضمان وصول لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي في ثان أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قام الدكتور عادل عبد العزيز مدير مديرية الطب البيطري بالمرور على عدد من المجازر للاطمئنان على انتظام العمل بها، موضحًا استمرار الذبح داخل المجازر بالمجان، حيث تم ذبح ١٧٢ أضحية بالمجان خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على تواجد جميع الأطباء بشكل مكثف داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح.

 

وشدد رحمي على اتباع كافة الإجراءات داخل المجازر، واتباع كافة التعليمات الواردة لمواجهة الأمراض والتشديد على الإجراءات الوقائية وتطبيقها بكل حزم.

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