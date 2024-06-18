الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عيد الجلاء.. تاريخ حافل من نضال المصريين ضد المستعمر

عيد الجلاء
عيد الجلاء

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" عبر مقطع فيديو، احتفالات عيد الجلاء بعنوان "عيد الجلاء.. تاريخ حافل من نضال المصريين ضد المستعمر".

وقال الفيديو: "تحتفل مصر في 18 من يونيو من كل عام بعيد الجلاء تلك الذكرة الغالية على قلب كل المصرية المزيد في سياق هذا التقرير إن الاستعمار لم يرضى أبدًا أن يرى مصر وقد تحررت بعد زمن طويل من العبودية إن الاستعمار لم يرضى أبدًا أن يرى مصر قد رفعت رأسها إلى السماء".

وتابع: "متحدةً قويةً متمسكة تنادي بالحرية والإستقلال، كان المشهد حدًا فاصلًا بين تاريخين في مسيرة النضال الوطني فمن كان يصدق أن يرحل أخر جندي بريطانيًا عن أرض مصر بعد احتلال دام لنحو 74 عامًا هكذا استيقظ العالم في مثل هذا اليوم الـ18 من يونيو عام 1956".

وأكمل: "على مشهد رفع العلم المصري فوق مبنى البحرية بقناة السويس ليتحقق حلم الاستقلال التام الذي بشرت به ثورة يوليو وضحت من أجله أجيال متعاقبة من الفدائيين المصريين يوم خالد سيبقى شهدا على مسيرة طويلة من الكفاح الوطني بدأت مع الاحتلال الانجليزية أرضى مصر عام 1882 مسيرة امتدت عبر حق بالتاريخ المعاصر معها عطاء أجيال.

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