الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة مدير مستشفى مناوب للتحقيق فى محافظة دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

شن وكيل وزارة الصحة في دمياط، الدكتور السيد عبد الجواد، حملة متابعة ميدانية خلال أيام عيد الأضحى المبارك ضمن المتابعات المستمرة لسير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة خلال إجازة عيد الاضحى المبارك.


 وقام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بمرور مفاجىء على مستشفى ميت ابو غالب المركزى


 

حيث تابع الانضباط الإدارى وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل وأحال  المدير المناوب للمستشفى للتحقيق لعدم تواجده بالمستشفى.

 

 

بالإضافة إلى ذلك تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتابع أعمال السلامة والصحة المهنية والأعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى.

 

 

كما تفقد قسم الطوارىء والاستقبال بالمستشفى والأقسام الداخلية لمتابعة العمل ورصد المشكلات.


 

كما قام بتقديم التهنئة للعاملين بالمستشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأكد على استمرار المتابعات من قبل وكيل وزارة الصحة بدمياط وفرق الاشراف التابعة لمديرية الصحة.


 

واصلت عيادة التأمين الطبي بميدان الساعة بمدينة دمياط، تقديم خدماتها للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حيث واصلت إدارة القوافل بمديرية الصحة جهودها لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك من خلال عيادة التأمين الطبي المتمركزة بميدان الساعة بمدينة دمياط.


 

ويستمر العمل بالعيادة حتى  ٢٠ يونيو الجارى من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثامنة مساءًا، وتقدم خدمات الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ بالمجان.


 

 ويشار إلى إعلان محافظة دمياط برفع درجة التأهب بكافة القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك،  وأيضًا رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والتعامل الفورى مع أى طوارئ.

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