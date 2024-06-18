الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين البرتغال والتشيك

من مباراة البرتغال
من مباراة البرتغال والتشيك

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين البرتغال وجمهورية التشيك، في اللقاء المقام بين الفريقين في ختام دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال الذي بدأ أساسيًا، أصبح أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ البطولة بـ 6 مرات.

وجاءت البداية سريعة في الدقيقة 7 من عرضية لياو واستقبلها رونالدو برأسية مرت بجوار مرمى حارس التشيك تاليك.

وفي الدقيقة 25 مرر برونو تمريرة رائعة للياو لكنه لم يلحقها من أمام مرمى حارس التشيك، وفي الدقيقة 31 تصدى حارس التشيك تاليك لانفراد رونالدو بعد تمريرة رائعة من برونو.

وبالدقيقة الأخيرة سدد رونالدو بقوة داخل منطقة الجزاء، لكنها واجهت تألق جديد من حارس التشيك.

تشكيل يورو 2024.. رونالدو يقود البرتغال.. وثنائي وست هام يدعمان التشيك

وجاء تشكيل البرتغال كالآتي:

حراسة المرمى: ديجو كوستا

خط الدفاع: دييجو دالوت، بيبي، دياز

خط الوسط: جواو كانسيلو، فيتينيا، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، نونو مينديز

خط الهجوم: رفائيل لياو، كريستيانو رونالدو

بينما جاء تشكيل التشيك كالآتي:

حراسة المرمى: ستانيك

خط الدفاع: هولز، هارناك، كريجيتش

خط الوسط: كوفال، سوتشيك، سولتش، بروفود، دوديرا

خط الهجوم: تشيك، كوتشا

تشكيل البرتغال والتشيك

 

رونالدو يبدأ رحلة مطاردة اللقب الأوروبي الثاني مع البرتغال أمام التشيك

وضمن منافسات نفس المجموعة، يلتقي منتخب البرتغال نظيره التشيك في العاشرة مساءً على ملعب ريد بول أرينا في مدينة لايبزيج.

ويدخل المنتخب البرتغالي مباراة الليلة محملًا بآمال كبيرة لتحقيق انتصار قوي يمنح الفريق دفعة معنوية في أولى مبارياته للعمل على الدخول مبكرًا في المنافسة على اللقب الأوروبي الذي حققه في النسخة قبل الماضية، بينما يأمل منتخب التشيك في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل وضع قدم في المنافسة على صدارة المجموعة والتأهل للدور المقبل.

وتتزايد أهمية مباراة الليلة بالنسبة للإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، كونها أول اختبار حقيقي له في بطولة مجمعة ويتطلع لتحقيق نتائج إيجابية مع الفريق، خاصة بعد الإخفاق الذي تعرض له المنتخب في بطولة كأس العالم الماضية، وكذلك توديعه النسخة الأخيرة من أمم أوروبا من دور الـ16 أمام المنتخب البلجيكي.

 

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تشكيل يورو 2024| رونالدو يقود البرتغال.. وثنائي وست هام يدعمان التشيك

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