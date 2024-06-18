عماد أبو الرب: روسيا لم تنجح إجبار أوكرانيا للجلوس للتفاوض

علق الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، على سيناريوهات التصعيد والأحتواء للأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا لما تدعو لقمة السلام علي اعتبار أنها قمة للتفاوض، وإنما دعت إلى اعتبار أنها تقدم وجه نظرها وتتعرف على مواقف الدول.

وأضاف أن سقف مطامح أوكرانيا في هذه القمة لم يتجاوز هذه الأهداف فضلًا عن أنها تريد أن تكون هذه القمة بوابة وارتكازه لقمم أخرى، إما عبر الأمم المتحدة أو عبر وسطاء للوصول إلى مقاربة

وأشار إلى أن روسيا لم تنجح أن تجبر أوكرانيا على الجلوس علي المائدة للتفاوض، وبعد مرور 3 سنوات لم تحسم روسيا سيطرتها على المناطق التي أعلنت أنها تابعه لها، مما يعني أن الحرب ستطول وأن الخسائر في الأرواح البشرية سيزداد.