الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المخرج يسري نصر الله يكشف أسرار فيلم "باب الشمس" (فيديو)

المخرج يسري نصر الله
المخرج يسري نصر الله

كشف المخرج يسري نصر الله عن كواليس فيلمه "باب الشمس"، مستعرضًا قصة "يونس" الذي يدخل في غيبوبة ويستمع إلى حكاية حب عبر أحاديث ابنه بالتبني داخل مغارة تحمل نفس الاسم، مشيرًا إلى أن غرفة المستشفى التي يقضي فيها "يونس" أوقات غيبوبته تحولت إلى مغارة تروى فيها الحكايات.

أضاف نصر الله، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية،  أن رواية "باب الشمس" تُعد عملًا أدبيًا جليلًا يُبرز أزمات الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن قصة الحب التي تُروى ضمن أحداث الرواية تُعتبر مستحيلة، لكنها تجد صدى لدى كل قارئ يجدها تخصه شخصيًا.

وتطرق "نصر الله" إلى دور شخصية "أم حسن"، التي تُجسد جزءًا كبيرًا من ذاكرة الفلسطينيين في المخيمات، حيث تُخبر "يونس" بأن فلسطين لم تُعرف إلا بعد فقدانها، وأكد على أن الحب والانتماء للوطن والعمل هو شئ فطرى لدى كل إنسان.

وأخيرًا، شدد على عظمة الرواية وأهمية سردها من منظور شخصى بعد أن كانت لفترة طويلة حكرًا على رواية الأنظمة، وذكر أن فيلم "باب الشمس" قد عُرض في قاعة بنيويورك، حيث نُوقشت أفكاره وأُبرزت مغالطات الغرب حول القضية الفلسطينية.

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