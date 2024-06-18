الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار احتفالات "كرنفال العيد" بنادي المهندسين فى الإسكندرية (صور)

احتفالات كرنفال العيد
احتفالات كرنفال العيد بنادي المهندسين

واصل نادى المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، فعاليات الاحتفال بكرنفال العيد لثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بالعديد من الفقرات الفنية والترفيهية وسط أقبال كبير من المهندسين وأسرهم.

وقدم الدكتور محمد هشام سعودي التهاني للسادة المهندسين وذويهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنى لهم قضاء وقت سعيد داخل ناديهم والاستمتاع بالعيد والفعاليات المقدمة.

كما توجه "سعودي"  بالشكر لمجلسي النقابة والنادي وجميع القائمين على تنظيم الكرنفال بداية من صلاة العيد وصولًا إلى حفلات ثالث أيام العيد، مشيدًا بتعاون ومجهود لجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد.

وأضاف المهندس محمد فتح الباب أمين نادي المهندسين أن الكرنفال شمل العديد من الفقرات والأنشطة المتنوعة التي بدأت من صلاة العيد حتي الآن وتوفيرها بشكل مجاني، لتشمل ألعاب متنوعة وملاهي الأطفال، وتستكمل الفعاليات بحفلات فنية مختلفة للمهندسين، ونأمل أن يكون الجميع قد قضى وقتًا ممتعًا داخل ناديهم.


وقال المهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، إن فعاليات الكرنفال تأتي فى إطار تقديم خدمات ترفيهية وفقرات متنوعة للمهندسين وذويهم وكذلك الاهتمام بالأطفال داخل ناديهم بشكل مختلف وتقام للمرة الرابعة في إطار حرص مجلسي النقابة والنادي على تطوير الأنشطة والخدمات المقدمة ومشاركة المهندسين في المناسبات المختلفة والسعي الدائم نحو تقديم الأفضل بأنجح الطرق التي تتناسب مع جميع فئات المهندسين.

يذكر أن فعاليات كرنفال عيد الأضحي المبارك شملت إقامة صلاة العيد واستمرت لظهر أول أيام العيد بتقديم فقرات متنوعة بدأت بفقرات فنيةومسرح العرائس وألعاب ترفيهية ومائية وسنيما الأطفال وسنيما 9D.

واستكمل الاحتفال لليوم الثاني لتشمل مسرح العرائس، الشو الافريقي والفقرات الغنائية للفنان أحمد ورشان، وعازف الكمان الفنان ياسر السعدي وعازف الاورج الفنان مارفن

واستمرت الفعاليات لثالث يوم العيد لتشمل مسرح العرائس وفقرة الفنان ياسر قمر، الفنان ياسر السعدي، عازف الاورج الفنان مارفن، الفنان أدم عازف الساكس فون، الفنان علي شعبان والفنان محمد هدهد.

احتفالات كرنفال العيد بنادي المهندسين
احتفالات كرنفال العيد بنادي المهندسين
احتفالات كرنفال العيد بنادي المهندسين
احتفالات كرنفال العيد بنادي المهندسين
احتفالات كرنفال العيد بنادي المهندسين
احتفالات كرنفال العيد بنادي المهندسين
احتفالات كرنفال العيد بنادي المهندسين
احتفالات كرنفال العيد بنادي المهندسين
نادى المهندسين بالإسكندرية كرنفال العيد عيد الأضحى المبارك الفقرات الفنية محافظة الاسكندرية

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