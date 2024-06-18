رئيس "جهاز العاشر من رمضان" يوجه بإزالة مخالفات البناء في المدينة

وجه المهندس علاء عبداللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بضرورة القضاء على أي مخالفات بالمدينة، حيث قامت إدارتي التنمية والأمن بإزالة الشده الخشبية للقطعة رقم (١٨٧) قطاع (د) الحى الثانى عشر ابنى بيتك شروع فى زيادة بالنسبة البنائية بالدور الثاني بالقطعة وتم التحفظ على الادوات المستخدمة فى المخالفة وتم تحرير محاضر للمخالفة، وذلك حفاظا على المظهر الحضارى للمدينة.

وقال رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إنه يتم عمل هذه الحملات بصفة مستمرة داخل المدينة للقضاء على أي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وشدد على ضرورة متابعة الإدارات المختصة بحالات الطوارئ في المدينة وتجهيز غرفة عمليات لمتابعة سير العمل في المدينة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، منوها عن وجود خطة عمل (للطوارئ) برئاسة نائب رئيس الجهاز طوال أيام الإجازة وتم وضع خطة لمتابعة المرافق الحيوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووجه بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة- النظافة).

وطالب رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من المخالفات والتصدي الفوري لأي محاولة عمل مخالفة بناء.

وأشار إلى أن هناك لجنة تتدخل بسرعة من إدارة أمن الجهاز وإدارة الإشغالات بالتعاون مع الشرطة في حالة الحاجة، وذلك لكل من يقوم بمخالفة في البناء أو أي نوع آخر من المخالفات، مشددا على متابعة أعمال النظافة والإنارة وصيانة وري الزراعات يوميًا في المدينة.