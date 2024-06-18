الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو خليل: صمود أسطوري للشعب الفلسطيني تؤكده معاني العزة والقوة

عمرو خليل
عمرو خليل

قال الإعلامي عمرو خليل: “في غزة موت ومعاناة لا يمكن أن يقبل بها ضمير حي، هكذا يصف فول كرتورك مفاوض الأمم المتحدة الحقوق الإنسان جرائم إسرائيل، أما في الضفة الغربية فهرب صامتة كما يقول المفاوض العام للأونروا فيليب لازريني ترتكب فيها كذلك كل الفظائع والاعتداءات”.

وأضاف خليل، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، “رغم النزيف اليومي من أرواح الشهداء ودماء الجرحى والمصابين فضلا عن التدمير والإبادة المتعمدة فالشواهد والوقائع تؤكد أن الشعب الفلسطيني لا تنزف كرامته نضاله وصموده هو أسلوب حياته اليومية في غزة في الضفة الغربية في القدس المحتلة منذ عشرات السنين”.

وتابع: “هذا الصمود الأسطوري الذي يخرج كل يوم من بين الركام ومن بين الأشلاء تؤكده معاني العزة والقوة، صمود أفسد ويفسد على جيش الاحتلال الإسرائيلي كل مخططاته الإجرامية هو صمود تلخصه عبارة واحدة يرددها كل فلسطيني في كل يوم لن نترك أرضنا مهما كان الثمن سنقدم حياتنا لها ففيها ولدنا وعليها سنبقى وفيها نموت”.

القاهرة الإخبارية من مصر جرائم إسرائيل الصمود الأسطوري العزة والقوة الاحتلال

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