"نحن هنا".. التحالف الوطني ينظم احتفالية لدعم القادرون باختلاف بمكتبة الإسكندرية

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، احتفالية "نحن هنا" حضرها 250 من ذوي الهمم، في إطار دعم الدولة المستمر لذوي الإعاقة واحتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

حضر الاحتفالية النائب إيهاب زكريا، منسق عام التحالف الوطني بالإسكندرية، وممثل عن مكتبة الإسكندرية نيابة عن الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، والدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي، والدكتورة نازج الوكيل مدير برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، والدكتورة نرمين سويدان مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وأعضاء أمانة التحالف الوطني بالإسكندرية: الدكتورة ندى ثابت عضو مجلس النواب، والدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، وجون مكرم نقيب المصورين، والدكتور هيثم سراج، ورامي يسري، وولي الدين سعودي، ومايكل مكرم، ومارفيل وليم، والنائب أحمد شعبان عضو مجلس النواب

شهد الحفل تقديم مجموعة من الفقرات الفنية لدعم ذوي الإعاقة، وعرض مسرحي داعم للقضية الفلسطينية، وتم خلال الاحتفالية تكريم الجمعيات العاملة في مجال ذوي الإعاقة..

في كلمتها، رحبت الدكتورة نازج الوكيل بالحضور مؤكدة على حرص مكتبة الإسكندرية الدائم على تقديم البرامج الثقافية والتعليمية لذوي الإعاقة، وتوفير الدعم لهم وتنظيم الزيارات.

كما تحدث النائب إيهاب زكريا عن دور الدولة المصرية في الاهتمام بذوي الإعاقة من خلال إطلاق الرئيس السيسي لعام ذوي الإعاقة، وتسهيل إجراءات استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة، وضم فئات جديدة لها، وتسهيل حصول المستحقين منهم على الدخول في برنامج "كرامة".

وأكد منسق التحالف بالإسكندرية أن الجمهورية الجديده في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد اهتمام كبير بإعلاء القيم ومبادئ الانسانية، ودعم كبير في ملف ذوي الإعاقة.

وكان قد نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية عدة فعاليات للمساهمة في رفع العبء عن المواطنين وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم، والتي تضمنت توزيع لحوم أضاحي، وفرش أحد المساجد بالمحافظة فضلا عن تنظيم صلاة العيد بعدة ساحات.

وقال النائب إيهاب زكريا، منسق التحالف الوطني بالإسكندرية، إنه تم عدة فعاليات ضمن جهود التحالف المتواصلة لتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.

وأضاف ل" الدستور" أنه تم إهداء التحالف أهالي الإسكندرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فرش مسجد العزيز الرحمن بمنطقة الرمل ثاني، وذلك لدعم بيوت الله تعالى، وتهيئة بيئة مناسبة للعبادة، كما تم توزيع لحوم الاضاحي بجامعة الاسكندرية، فضلا عن توزيع لحوم الأضاحي بالمناطق الأكثر احتياجًا والتي استهدفت 2000 مواطن.

احتفالية التحالف الوطني بالإسكندرية

احتفالية التحالف الوطني بالإسكندرية