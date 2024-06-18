الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل سيصبح مارك روته أمينًا عامًا للناتو بعد صفقة أوربان؟.. تقرير يكشف التفاصيل

الناتو
الناتو

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن رئيس الوزراء الهولندي سيحل محل ينس ستولتنبرج بعد أن وعد بعدم نشر القوات المجرية في أوكرانيا. 

ومن المتوقع أن يصبح مارك روته، رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته، الرئيس القادم لحلف شمال الأطلسي بعد فوزه على رئيس وزراء المجر بوعده بعدم نشر قوات بودابست أو إنفاق أموالها لدعم أوكرانيا.

فيكتور أوربان الأقرب إلى روسيا 

 

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وأعلن فيكتور أوربان، زعيم حلف شمال الأطلسي الذي يُنظر إليه على أنه الأقرب إلى روسيا، أنه تخلى عن اعتراضاته بعد مناقشات مع روته، مما دفع الأمين العام الحالي، ينس ستولتنبرغ، إلى الإعلان عن أن عملية الاختيار ستنتهي "قريبا جدا".

بعد ظهر يوم الثلاثاء، كتب أوربان على موقع X أن "المجر مستعدة لدعم محاولة رئيس الوزراء روتي لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي" ونشر رسالة تطمين تلقاها من السياسي الهولندي في وقت سابق من ذلك اليوم.

وفي الرسالة، كتب روتي إلى أوربان: "أنا على علم بنتائج المحادثات بين ينس ستولتنبرغ [الأمين العام الحالي] وأنت فيما يتعلق بدعم حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا، وأفهم أنك شددت على أنه لن يشارك أي موظف هنغاري في هذه الأنشطة ولن يتم استخدام أي أموال هنغارية لدعمهم.

وأضاف الزعيم الهولندي (57 عاما) أنه سيحترم الالتزام الذي تم التعهد به للمجر، وكتب "بصفتي أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي في المستقبل، سأدعم تماما نتيجة المحادثات" وأضاف: "إنني أتطلع إلى مشاركتنا المستقبلية". - مهما كان ذلك."

وقالت سلوفاكيا، وهي عضو آخر في حلف شمال الأطلسي وتعتبر حكومتها متعاطفة مع روسيا، يوم الثلاثاء إنها مستعدة لدعم روتي. وقال بيتر بيليجريني، رئيس البلاد، في مؤتمر صحفي: “يمكن للجمهورية السلوفاكية أن تتخيل دعم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته كرئيس للتحالف”.

يتم اختيار الأمناء العامين لحلف الناتو بالإجماع من بين أعضاء الحلف البالغ عددهم 32 عضوًا، ومع إعلان المجر وسلوفاكيا عن روتي، فإن ذلك يترك رومانيا فقط باعتبارها المعقل الأخير. وكان رئيس البلاد، كلاوس يوهانيس، مرشحًا منافسًا، لكنه لم يحصل على أي دعم ويتوقع أعضاء التحالف أن ينسحب قريبًا.

وقال ستولتنبرج، الذي لا يعلق عادة على عملية الخلافة، إن الجهود المبذولة لاستبداله انتهت في مؤتمر صحفي بعد اجتماع قمة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن العاصمة.

ومع إعلان رئيس الوزراء أوربان اليوم، أعتقد أنه من الواضح أننا قريبون جدًا من التوصل إلى نتيجة في التحالف بالنسبة للحلفاء لاختيار الأمين العام المقبل. مارك روتي مرشح قوي للغاية. لديه خبرة كبيرة كرئيس للوزراء. 

وبدوره، قال بلينكن: "أعتقد بقوة أن الحلف سيقرر قريبا جدا اختيار خليفتي، وسيكون هذا في صالحنا جميعا، ولحلف شمال الأطلسي، ولي أيضا".

وأصبح ستولتنبرج، رئيس وزراء النرويج السابق، أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي في عام 2014 وتم تمديد فترة ولايته مرارا وتكرارا بعد فشل الحلف في العثور على خليفة له. لكن هذا العام، بعد أن أكد ستولتنبرج أنه لم يعد بإمكانه البقاء في منصبه، تقدم روته وحصل بسرعة على دعم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

ويتولى روته، وهو سياسي من يمين الوسط، رئاسة وزراء هولندا منذ 14 عاما، لكنه قال إنه سيتنحى قبل عام، ومن المتوقع أن يتم استبداله بعد وقت قصير من مفاوضات ائتلافية موسعة لتشكيل حكومة هولندية جديدة. وواصل روتي، المعروف باسم "علامة تيفلون" لقدرته على البقاء، تدريس الدراسات الاجتماعية يومًا واحدًا في الأسبوع في مدارس لاهاي خلال الفترة التي كان فيها رئيسًا للوزراء.

وفي الشهر المقبل، يعقد حلف شمال الأطلسي قمته السنوية في واشنطن العاصمة الشهر المقبل، في وقت تتطلع فيه أوكرانيا إلى مزيد من المساعدة في مواجهة الهجمات المتجددة من روسيا. ومن المتوقع أن يتولى روته منصب رئيس الحلف بعد القمة التي ستناقش كيفية ضمان الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا.

روسيا الناتو رئيس الوزراء الهولندي القوات المجرية أوكرانيا

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