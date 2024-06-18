الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئول أممى للشئون الإنسانية بغزة: نحن بحاجة للمساعدات التى نحصل عليها من مصر

جورجيو بتروبوليس
جورجيو بتروبوليس

قال جورجيو بتروبوليس مدير مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في غزة، إننا نعاني الكثير من أجل إدخال المساعدات من معبر كرم أبو سالم، مؤكدًا أننا بحاجة إلى المساعدات التي نحصل عليها من مصر.

وأضاف بتروبوليس، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مئات الآلاف من المواطنين المهجرين في غزة بدون ملاجئ أو غذاء كاف، ونحن نحتاج على الأقل 15 لترًا من المياه لكل مواطن من قطاع غزة والمتاح أقل من 3 لترات.

وأكد المسئول الأممي، أننا بحاجة إلى خطة مستدامة لإنهاء المأساة بقطاع غزة وصولا لوقف إطلاق النار.

القاهرة الإخبارية غزة المساعدات كرم أبو سالم مصر قطاع غزة المأساة وقف إطلاق النار

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