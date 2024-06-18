إقبال متزايد على عيادة التأمين الطبي المتنقلة في دمياط

واصلت عيادة التأمين الطبى بميدان الساعة بمدينة دمياط، تقديم خدماتها للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حيث واصلت إدارة القوافل بمديرية الصحة جهودها لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك من خلال عيادة التأمين الطبى المتمركزة بميدان الساعة بمدينة دمياط.

ويستمر العمل بالعيادة حتى ٢٠ يونيو الجارى وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثامنة مساءًا، وتقدم خدمات الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ بالمجان.



يشار إلى إعلان محافظة دمياط برفع درجة التأهب بكافة القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأيضًا رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة وذلك لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والتعامل الفورى مع أى طوارئ.