الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سمير التقي: زيادة الانفاق النووي والتلويح باستخدامه غير منطقية

سمير التقي
سمير التقي

قال سمير التقي، الباحث في معهد الشرق الأوسط، إن زيادة التلويح باستخدام الدول الكبرى للأسلحة النووية هو مؤشر رئيسي لانهيار منظومة القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي كان لها دور في تقليل مخاطر الأسلحة النووية.

وأضاف خلال  تصريحاته لبرنامج "المراقب"، المذاع عبر  فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التطور في صناعة الأسلحة النووية أصبح خطيرًا لأنه في الماضي كان التسليح الاستراتيجي للأسلحة النووية خاصًا بالردع فقط.

رفع ميزانية الإنفاق النووي بشكل غير منطقي


وتابع: أنه يوجد غموض كبير لمتخذي القرار في الدول الكبرى والذين يرفعون ميزانية الانفاق على الأسلحة النووية بشكل غير منطقي، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى تستخدم دولًا صغرى غير مسئولة في تصرفاتها وتشجعها على امتلاك أسلحة نووية وهذا يشير لمستوى خطير، وتبقى الدول الكبرى تدعي أنها المسئولة عنها.

لدول الكبرى الاسلحة النووية التسليح الاستراتيجي ميزانية الإنفاق الدول الكبرى

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