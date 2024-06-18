الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول تعليق من كولر بعد فوز الأهلي على الاتحاد

كولر
كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إن الفريق حقق المطلوب ونال فوزًا مستحقًّا على حساب الاتحاد السكندري الذي لعب بشكل دفاعي معتمدًا على المرتدات.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي: نحن في مرحلة صعبة من المنافسة ببطولة الدوري، وكل اللاعبين في الحسابات. لا يوجد ترتيب معين في أي مركز وإنما يتم التقييم وفقًا لظروف كل مرحلة وكل مباراة.

وأضاف أنه لا يوجد ترتيب ثابت في أي خط من الخطوط، وأن لكل لقاء ما يناسبه من استعدادات وتشكيل، والفريق يواجه حالة من الضغط الشديد التي تفرض الاستفادة من جميع العناصر بالقائمة.

وأشار كولر، إلى أن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام منافس لجأ إلى التكتل الدفاعي بحوالي ١٠ لاعبين في منطقة الجزاء وهو يملك عناصر مميزة، وأن كل منافس يقدم أفضل ما لديه للحصول ولو على نقطة من بطل إفريقيا.

وواصل الأهلي انتصاراته في دوري نايل بفوز صعب على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 26 من دوري نايل.

الفوز رفع رصيد الأهلي للمركز الثالث برصيد 39 نقطة، بينما وقع الاتحاد في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

 

الشوط الأول

في الثواني الأولى سدد بواتنج مهاجم الاتحاد كرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها محمد الشناوي بسهولة.

وكان أول رد للأهلي بانفراد من كهربا بالدقيقة 10 من الجناح الأيمن، لكنه أرسل عرضية خاطئة مرت أمام مرمى المهدي سليمان.


وفي الدقيقة 13، أحمد عبد القادر مر بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أمسك بها حارس الاتحاد مهدي سليمان على مرتين من يمين مرماه.


وأضاع كهربا انفرادا بالدقيقة  19 بعدما لم يستغل الكرة بشكل مثالي أمام المهدي سليمان، الذي تصدى للكرة، بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات.


وبالدقيقة 30، أرسل أحمد عبد القادر كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء قابلها كهربا بتسديدة من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيمن.


وفي الدقيقة 31، ركلة ركنية للأهلي من جهة اليمين نفذها حسين الشحات بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد عبد القادر برأسية من على القائم القريب أكملها رامي ربيعة برأسية اخرى ابعدها مدافع الاتحاد لركنية من جهة اليمين.


الشوط الثاني


شهدت الدقيقة 52 أول تهديد من الاتحاد بتسديدة عمرو صالح، التي مرت بجوار مرمى محمد الشناوي.


وبالدقيقة 59 أحرز أكرم توفيق هدف التقدم للأهلي، لكن حكم اللقاء ألغاه بعد العودة لتقنية "الفار" التي أثبتت وجود خطأ على عمر كمال قبل وصول الكرة لأكرم.


وفي الدقيقة 64 كرة عرضية من عمر كمال لاعب الأهلي من جهة اليمين قابلها أحمد عبد القادر بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى العارضة.


ومن عرضية لحسين الشحات، تمكن كهربا برأسية من تسجيل الهدف الأول للأهلي بالدقيقة 67.


وفي الدقيقة 87 كاد الشناوي يكلف الأهلي هدف التعادل، بعدما أفلتت الكرة بين يديه وسددها سيف تقا بمقصية مرت فوق المرمى بقليل.

 

 

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