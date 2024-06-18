قريبا.. صدور ديوان "مُهمّة لاكتشافِ النَّهار" للشاعرة أفراح الجبالي

يصدر قريبا ضمن سلسلة "إشراقات" التي يقدّمها ويشرف عليها ويختار نصوصها الشاعر الكبير أدونيس ، ديوان "مهمة لاكتشاف النهار " للشاعرة التونسية أفراح الجبالي

الشعر بوصفه حياة وحرية

جاء على غلاف الكتاب مقتطف من كلمة الشاعر أدونيس يقول فيها: الشعر، بوصفه حياةً وحرّيةً وحبًّا، هو ما تؤسس له اليوم أصوات شعرية متنوعة، نساء ورجالًا في مختلف البلدان العربية. وتلك هي ظاهرة فريدة في تاريخ الإبداع الشعري العربي.

هكذا تبدو الكتابة الشعرية العربية كأنها تجيء من أفقٍ آخرَ: أفق الذاتيّة المتحرّرة من جميع أنواع السلطات الكابحة، وأفق الكينونة المنفتحة على الأعماق والأبعاد المجهولة، وعلى الأسئلة المهمّشة أو المطموسة، إجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا، إضافة إلى المكبوت نفسيًا وجسديًا، بصرًا وبصيرةً ومخيّلة.

وفي هذا ما يتخطّى خريطة الكتابة الشعرية السائدة، ويرسم خريطة جديدة لشعرٍ كينونيّ، استشرافًا لعالم عربي جديد، وثقافة جديدة، وجمالية عربية جديدة.

أما عن "أدونيس"

هو أحمد سعيد إسبر المعروف باسمه المستعار أدونيس (1 يناير 1930) شاعر وناقد وأكاديمي ومفكر سوري - لبناني - فرنسي، ولد في قرية قصابين التابعة لمدينة جبلة في سوريا. تبنّى اسم أدونيس (تيمنًا بأسطورة أدونيس الفينيقية) الذي خرج به على تقاليد التسمية العربية منذ العام 1948. نال الجنسية اللبنانية مع أسرته في العام 1963.

تكررت دعوته كأستاذ زائر إلى جامعات ومراكز للبحث في فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة وألمانيا. تلقى عددًا من الجوائز العالمية وألقاب التكريم، وتُرجمت أعماله إلى ثلاث عشرة لغة، وهو عضو الهيئة الإستشارية لمشروع كتاب في جريدة.

قاد أدونيس ثورة حداثية في النصف الثاني من القرن العشرين، «حيث كان له تأثير زلزالي» على الشعر العربي يمكن مقارنته بشعر تي إس إليوت في العالم الناطق بالإنجليزية. ويعتبر البعض أن أدونيس من أكثر الشعراء العرب إثارة للجدل. فمنذ أغاني مهيار الدمشقي، استطاع أدونيس بلورة منهج جديد في الشعر العربي يقوم على توظيف اللغة على نحو فيه قدر كبير من الإبداع والتجريب تسمو على الاستخدامات التقليدية دون أن يخرج أبدًا عن اللغة العربية الفصحى.