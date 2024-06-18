الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قريبا.. صدور ديوان "مُهمّة لاكتشافِ النَّهار" للشاعرة أفراح الجبالي

أفراح الجبالي
أفراح الجبالي

يصدر قريبا ضمن سلسلة "إشراقات" التي يقدّمها ويشرف عليها ويختار نصوصها الشاعر الكبير أدونيس ، ديوان "مهمة لاكتشاف النهار " للشاعرة التونسية أفراح الجبالي 

 

الشعر بوصفه حياة وحرية

 

جاء على غلاف الكتاب مقتطف من كلمة الشاعر أدونيس  يقول فيها: الشعر، بوصفه حياةً وحرّيةً وحبًّا، هو ما تؤسس له اليوم أصوات شعرية متنوعة، نساء ورجالًا في مختلف البلدان العربية. وتلك هي ظاهرة فريدة في تاريخ الإبداع الشعري العربي.

هكذا تبدو الكتابة الشعرية العربية كأنها تجيء من أفقٍ آخرَ: أفق الذاتيّة المتحرّرة من جميع أنواع السلطات الكابحة، وأفق الكينونة المنفتحة على الأعماق والأبعاد المجهولة، وعلى الأسئلة المهمّشة أو المطموسة، إجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا، إضافة إلى المكبوت نفسيًا وجسديًا، بصرًا وبصيرةً ومخيّلة.

وفي هذا ما يتخطّى خريطة الكتابة الشعرية السائدة، ويرسم خريطة جديدة لشعرٍ كينونيّ، استشرافًا لعالم عربي جديد، وثقافة جديدة، وجمالية عربية جديدة.

txt

فاطمة الصعيدى: شعر عبدالصبور إنسانى وهو رجل مثقف موسوعى

أما عن "أدونيس"

 

هو أحمد سعيد إسبر المعروف باسمه المستعار أدونيس (1 يناير 1930) شاعر وناقد وأكاديمي ومفكر سوري - لبناني - فرنسي، ولد في قرية قصابين التابعة لمدينة جبلة في سوريا. تبنّى اسم أدونيس (تيمنًا بأسطورة أدونيس الفينيقية) الذي خرج به على تقاليد التسمية العربية منذ العام 1948. نال الجنسية اللبنانية مع أسرته في العام 1963.

 

تكررت دعوته كأستاذ زائر إلى جامعات ومراكز للبحث في فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة وألمانيا. تلقى عددًا من الجوائز العالمية وألقاب التكريم، وتُرجمت أعماله إلى ثلاث عشرة لغة، وهو عضو الهيئة الإستشارية لمشروع كتاب في جريدة.

قاد أدونيس ثورة حداثية في النصف الثاني من القرن العشرين، «حيث كان له تأثير زلزالي» على الشعر العربي يمكن مقارنته بشعر تي إس إليوت في العالم الناطق بالإنجليزية. ويعتبر البعض أن أدونيس من أكثر الشعراء العرب إثارة للجدل. فمنذ أغاني مهيار الدمشقي، استطاع أدونيس بلورة منهج جديد في الشعر العربي يقوم على توظيف اللغة على نحو فيه قدر كبير من الإبداع والتجريب تسمو على الاستخدامات التقليدية دون أن يخرج أبدًا عن اللغة العربية الفصحى.

أدونيس مهمة لاكتشاف النهار أفراج الجبالي أحمد سعيد إسبر الكتابة الشعرية السائدة

مواد متعلقة

ديوان "يغتسل النثر في نهره" وكتاب "الثورات" العربية جديد شربل داغر

الأكثر قراءة

تحذير شديد اللهجة من مجلس الزمالك لـ جوميز

عاجل.. الاحتلال يعلن الموافقة على خطط عملياتية للهجوم على لبنان

"إبراء للذمة.. آخر ما كتبه طبيب المنوفية قبل وفاته بـ 3 ساعات (صور)

بيان عاجل من الخارجية بشأن المصريين المفقودين أثناء الحج

ضحايا حادث سير.. تشييع 4 جثامين من أسرة واحدة فى البحيرة (صور)

الموجة الساخنة تعود أقوى.. والأرصاد: القادم أصعب مع بداية تشكل منخفض الهند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"