الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محلل اقتصادي يكشف سبب تثبيت المركزي الصيني لسعر الفائدة

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني

قال المحلل الاقتصادي  تشاو تشي جيون، إن تثبيت البنك المركزي الصيني لسعر الفائدة للشهر العاشر على التوالي على 2.5% نقطة أساس، الهدف منه  هو الحفاظ على الاقتصاد الصيني وللتخوف من ضعف العملة الصينية.

وأضاف خلال  تصريحاته لبرنامج "المراقب"، والمذاع عبر  فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاقتصاد الصيني يواجه ي يواجه العديد من التحديات سواء كانت داخلية أو خارجية، كما أنه خلال السنوات الأخيرة تأثر الاقتصاد الصيني نتيجة الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها خلال فترة كورونا واستمرت لسنوات.

زيادة نسبة التضخم بالصين

وأشار إلى أن السكان في الصين يعانون من ارتفاع نسبة التضخم، كما أنه يوجد مخاطر لزيادة نسبة هذا التضخم، موضحًا أن الصين تواجه قيودًا خارجية تؤثر على استقرار السياسة المالية.

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