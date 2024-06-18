الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ثالث أيام عيد الأضحى.. ذبح 172 أضحية بالمجان فى مجازر الغربية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطري في متابعة أعمال ذبح أضاحي الجمعيات الخيرية والأهالي بمجازر المحافظة والتأكد من إتمام الذبح بصورة صحية لضمان وصول لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي في ثالث ايام عيد الاضحى المبارك.

حيث قام الدكتور عادل عبد العزيز مدير مديرية الطب البيطري، بالمرور على عدد من المجازر للاطمئنان على انتظام العمل بها موضحًا استمرار الذبح داخل المجازر بالمجان، حيث تم ذبح ١٧٢ أضحية بالمجان خلال ثالث ايام عيد الاضحى المبارك، مؤكدا على تواجد جميع الأطباء بشكل مكثف داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح.

وشدد رحمي على اتباع كافة الإجراءات داخل المجازر، واتباع كافة التعليمات الواردة لمواجهة الأمراض والتشديد على الإجراءات الوقائية وتطبيقها بكل حزم.

جدير بالذكر أن الغربية تضم عدد ٢٠ مجزرا حكوميا والتي تعمل بكامل قوتها طوال أيام عيد الأضحى وتقدم خدمة الذبح بالمجان للمواطنين.

وقد أصدر محافظ الغربية قرار بحظر الذبح بالشوارع وإقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق بذلك شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات للمرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات.

طارق رحمي محافظ الغربية مديرية الطب البيطرى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك أضاحي الجمعيات الخيرية وصول لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي

مواد متعلقة

إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالغربية

رفع 7450 طن قمامة والتراكمات والأتربة بالغربية

تزامنا مع إجازة العيد.. رفع 170 حالة إشغال متنوعة من شوارع طنطا بالغربية

تحرير 12 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

أهالي الغربية يوصلون الاحتفال بعيد الأضحى في يومه الثالث

إقبال كبيرعلى كورنيش النيل بالغربية فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك (صور)

"حماة الوطن" يواصل توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال بمركز زفتى (صور)

محافظ الغربية في جولة مفاجئة بشوارع السنطة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات

الأكثر قراءة

تحذير شديد اللهجة من مجلس الزمالك لـ جوميز

بيان عاجل من الخارجية بشأن المصريين المفقودين أثناء الحج

عاجل.. الاحتلال يعلن الموافقة على خطط عملياتية للهجوم على لبنان

"إبراء للذمة.. آخر ما كتبه طبيب المنوفية قبل وفاته بـ 3 ساعات (صور)

ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب سيارة أعلى كوبري جيهان بالمنوفية لـ 4 وفيات

صدمة بإسرائيل.. أجهزة الأمن كانت على علم مسبق بهجوم "حماس" فى 7 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"