مسؤول سابق: الولايات المتحدة قلقة من تزويد كوريا الشمالية أسلحة نووية لروسيا

قال برنت سادلر المسؤول السابق في البنتاجون، إن تعميق العلاقات والتقارب ما بين موسكو وبيونج يانج، ليس به مخاوف جديدة بالنسبة لواشنطن، ولكن كان هناك الكثير من التدهور في العلاقات بين الغرب وروسيا، وهناك الكثير من الشواغل، حيث أن هناك عدد من القذائف المدفعية والصاروخية التي قدمت لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وأضاف سادلر، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمر الذي يسير مخاوف الولايات المتحدة هو احتمال تطوير أسلحة وصواريخ أكثر تقدمًا وغواصات وكذلك بعض القدرات العسكرية النووية والأنظمة النووية بشكل عام إلى روسيا ومطورة من جانب يونج يانج، فبالتالي كل هذه الأمور هي التي تثير حفيظة الولايات المتحدة ومخاوفها، وأيضًا من الشيء والمثير أن نرى أن روسيا قامت بتأثير علاقتها حول العالم بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأوضح أن روسيا لجأت إلى الصين وكوريا الشمالية والتي أدت إلى محاولة للحصول على المزيد من القدرات والذخائر التي تعوض النقص في مخزونها، فبالتالي كان هناك قدرات لروسيا مختلفة ومصادر متنوعة لمواصلة هجومها في أوكرانيا.

