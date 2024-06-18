دوري نايل.. زد يتعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق

تعادل فريق زد مع نظيره فاركو بنتيجة 2 / 2 في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الـ26 للدوري الممتاز 2023 – 2024.

وتقدم فريق زد بهدف عن طريق شادي حسين في الدقيقة 34 من الشوط الأول، قبل أن ينجح عمرو ناصر لاعب فاركو في إحراز هدفين في الدقائق 49 و74، ثم يعادل البانوبي النتيجة لزد لينتهي اللقاء 2 / 2.

بهذا التعادل يرتفع رصيد فاركو للنقطة 22 محتلا بها المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، ويرتفع رصيد فريق زد للنقطة 38 في المركز الرابع.

وأهدر فريق زد ضربة جزاء تصدى لها على مرتين محمد سعيد شيكا حارس فاركو من أقدام مصطفى زيكو في الدقيقة 63.

وفي الوقت بدل الضائع يحتسب الحكم وليد عبد العزيز ضربة جزاء لفريق زد يتصدى لها عبد الرحمن البانوني محرزا هدف التعادل.

انتهى الشوط الأول من مواجهة فريق زد مع نظيره فاركو بتقدم زد بهدف دون رد أحرزه شادي حسين في الدقيقة 34 من احداث الشوط الأول، ضمن مواجهات الجولة الـ26 للدورى الممتاز.

وبهذه النتيجة يحتل فريق زد المركز الرابع برصيد 38 نقطة، فيما يحتل فريق فاركو المركز الـ 15 برصيد 22 نقطة.