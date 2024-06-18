أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن جدول البطولة لموسم 2024/2025.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإنجليزي يوم 16 من أغسطس بمواجهة مانشستر يونايتد ضد فولهام على ملعب أولد ترافورد.

بينما من المقرر أن تنتهي منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي، في الخامس والعشرين من مايو المقبل لعام 2025.

وتشهد الجولة الأولى مواجهة قوية بين ليفربول وإبسويتش تاون، الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يلتقي تشيلسي مع مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج بأقوى مباريات الجولة الأولى.

ويسعى مانشستر سيتي للحفاظ على لقبه بعد التتويج بالدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025

وجرى الإعلان اليوم عن جدول الدوري بالكامل، ومن المقرر أن تنطلق منافسات البريميرليج في الموسم المقبل يوم 16 أغسطس المقبل وتستمر حتى 26 مايو 2025.

وتم الكشف عن جدول الدوري بالكامل حتى نهايته في الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي في اللينك التالي: جدول مباريات الدوري الإنجليزي

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

مانشستر يونايتد × فولهام.

آرسنال × وولفرهامبتون.

إيفرتون × برايتون.

إبسويتش تاون × ليفربول.

نيوكاسل × ساوثهامبتون.

نوتينغهام فورست × بورنموث.

وست هام × أستون فيلا.

برينتفورد × كريستال بالاس.

تشيلسي × مانشستر سيتي.

ليستر سيتي × توتنهام.

جدول مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم جدول مواعيد مباريات ليفربول المحتملة في الدوري الإنجليزي -في حال عدم تغييرها-، وذلك على النحو التالي:

شهر أغسطس

• الجولة الأولى – السبت 17 أغسطس

مباراة إيبسويتش تاون ضد ليفربول: في الساعة 2:30 ظهرًا، (خارج الأرض).

• الجولة الثانية – السبت 24 أغسطس

مباراة ليفربول ضد برينتفورد: في الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة الثالثة – السبت 31 أغسطس

مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول: في الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

شهر سبتمبر

• الجولة الرابعة – السبت 14 سبتمبر

مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة الخامسة – السبت 21 سبتمبر

مباراة ليفربول ضد بورنموث: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة السادسة – السبت 28 سبتمبر

مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

شهر أكتوبر

• الجولة السابعة – السبت 5 أكتوبر

مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة الثامنة – السبت 19 أكتوبر

مباراة ليفربول ضد تشيلسي: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة التاسعة – السبت 26 أكتوبر

مباراة أرسنال ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

شهر نوفمبر

• الجولة العاشرة – السبت 2 نوفمبر

مباراة ليفربول ضد برايتون: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 11 – السبت 9 نوفمبر

مباراة ليفربول ضد أستون فيلا: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 12 – السبت 23 نوفمبر

مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 13 – السبت 30 نوفمبر

مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

شهر ديسمبر

• الجولة 14 – الأربعاء 4 ديسمبر

مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول: في الساعة 8:45 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 15 – السبت 7 ديسمبر

مباراة إيفرتون ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

• الجولة 16 – السبت 14 ديسمبر

مباراة ليفربول ضد فولهام: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 17 – السبت 21 ديسمبر

مباراة توتنهام هوتسبير ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

• الجولة 18 – الخميس 26 ديسمبر

مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 19 – الأحد 29 ديسمبر

مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

شهر يناير 2025

• الجولة 20 – السبت 4 يناير

مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 21 – الثلاثاء 14 يناير

مباراة نوتنجهام فورست ضد ليفربول: في الساعة 8:45 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 22 – السبت 18 يناير

مباراة برينتفورد ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

• الجولة 23 – السبت 25 يناير

مباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

شهر فبراير

• الجولة 24 – السبت 1 فبراير

مباراة بورنموث ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

• الجولة 25 – السبت 15 فبراير

مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 26 – السبت 22 فبراير

مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

• الجولة 27 – الأربعاء 26 فبراير

مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة 9 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

شهر مارس

• الجولة 28 – السبت 8 مارس

مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 29 – السبت 15 مارس

مباراة أستون فيلا ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

شهر أبريل

• الجولة 30 – الأربعاء 2 أبريل

مباراة ليفربول ضد إيفرتون: في تمام الساعة 10 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 31 – السبت 5 أبريل

مباراة فولهام ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 32 – السبت 12 أبريل

مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 33 – السبت 19 أبريل

مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 34 – السبت 26 أبريل

مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

شهر مايو

• الجولة 35 – السبت 3 مايو

مباراة تشيلسي ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 36 – السبت 10 مايو

مباراة ليفربول ضد أرسنال: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 37 – الأحد 18 مايو

مباراة برايتون ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 38 – الأحد 25 مايو

مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس: في تمام الساعة 6 مساءً، (على ملعب أنفيلد).