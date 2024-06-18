الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن جدول البطولة لموسم 2024/2025.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإنجليزي يوم 16 من أغسطس بمواجهة مانشستر يونايتد ضد فولهام على ملعب أولد ترافورد.

بينما من المقرر أن تنتهي منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي، في الخامس والعشرين من مايو المقبل لعام 2025.

وتشهد الجولة الأولى مواجهة قوية بين ليفربول وإبسويتش تاون، الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يلتقي تشيلسي مع مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج بأقوى مباريات الجولة الأولى.

ويسعى مانشستر سيتي للحفاظ على لقبه بعد التتويج بالدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025

وجرى الإعلان اليوم عن جدول الدوري بالكامل، ومن المقرر أن تنطلق منافسات البريميرليج في الموسم المقبل يوم 16 أغسطس المقبل وتستمر حتى 26 مايو 2025.

وتم الكشف عن جدول الدوري بالكامل حتى نهايته في الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي في اللينك التالي: جدول مباريات الدوري الإنجليزي

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

مانشستر يونايتد × فولهام.

آرسنال × وولفرهامبتون.

إيفرتون × برايتون.

إبسويتش تاون × ليفربول.

نيوكاسل × ساوثهامبتون.

نوتينغهام فورست × بورنموث.

وست هام × أستون فيلا.

برينتفورد × كريستال بالاس.

تشيلسي × مانشستر سيتي.

ليستر سيتي × توتنهام.

جدول مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم جدول مواعيد مباريات ليفربول المحتملة في الدوري الإنجليزي -في حال عدم تغييرها-، وذلك على النحو التالي:

شهر أغسطس

• الجولة الأولى – السبت 17 أغسطس

مباراة إيبسويتش تاون ضد ليفربول: في الساعة 2:30 ظهرًا، (خارج الأرض).

• الجولة الثانية – السبت 24 أغسطس

مباراة ليفربول ضد برينتفورد: في الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة الثالثة – السبت 31 أغسطس

مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول: في الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

شهر سبتمبر

• الجولة الرابعة – السبت 14 سبتمبر

مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة الخامسة – السبت 21 سبتمبر

مباراة ليفربول ضد بورنموث: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة السادسة – السبت 28 سبتمبر

مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

شهر أكتوبر

• الجولة السابعة – السبت 5 أكتوبر

مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة الثامنة – السبت 19 أكتوبر

مباراة ليفربول ضد تشيلسي: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة التاسعة – السبت 26 أكتوبر

مباراة أرسنال ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

شهر نوفمبر

• الجولة العاشرة – السبت 2 نوفمبر

مباراة ليفربول ضد برايتون: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 11 – السبت 9 نوفمبر

مباراة ليفربول ضد أستون فيلا: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 12 – السبت 23 نوفمبر

مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 13 – السبت 30 نوفمبر

مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

شهر ديسمبر

• الجولة 14 – الأربعاء 4 ديسمبر

مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول: في الساعة 8:45 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 15 – السبت 7 ديسمبر

مباراة إيفرتون ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

• الجولة 16 – السبت 14 ديسمبر

مباراة ليفربول ضد فولهام: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 17 – السبت 21 ديسمبر

مباراة توتنهام هوتسبير ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

• الجولة 18 – الخميس 26 ديسمبر

مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 19 – الأحد 29 ديسمبر

مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

شهر يناير 2025

• الجولة 20 – السبت 4 يناير

مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 21 – الثلاثاء 14 يناير

مباراة نوتنجهام فورست ضد ليفربول: في الساعة 8:45 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 22 – السبت 18 يناير

مباراة برينتفورد ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

• الجولة 23 – السبت 25 يناير

مباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

شهر فبراير

• الجولة 24 – السبت 1 فبراير

مباراة بورنموث ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

• الجولة 25 – السبت 15 فبراير

مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 26 – السبت 22 فبراير

مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

• الجولة 27 – الأربعاء 26 فبراير

مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة 9 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

شهر مارس

• الجولة 28 – السبت 8 مارس

مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون: في تمام الساعة 4 عصرًا، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 29 – السبت 15 مارس

مباراة أستون فيلا ضد ليفربول: في تمام الساعة 4 عصرًا، (خارج الأرض).

شهر أبريل

• الجولة 30 – الأربعاء 2 أبريل

مباراة ليفربول ضد إيفرتون: في تمام الساعة 10 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 31 – السبت 5 أبريل

مباراة فولهام ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 32 – السبت 12 أبريل

مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 33 – السبت 19 أبريل

مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 34 – السبت 26 أبريل

مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

شهر مايو

• الجولة 35 – السبت 3 مايو

مباراة تشيلسي ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 36 – السبت 10 مايو

مباراة ليفربول ضد أرسنال: في تمام الساعة 5 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

• الجولة 37 – الأحد 18 مايو

مباراة برايتون ضد ليفربول: في تمام الساعة 5 مساءً، (خارج الأرض).

• الجولة 38 – الأحد 25 مايو

مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس: في تمام الساعة 6 مساءً، (على ملعب أنفيلد).

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025 الدوري الإنجليزي 2024-2025 مانشستر يونايتد فولهام مانشستر سيتى

مواد متعلقة

جدول مباريات ليفربول فى الدورى الإنجليزى موسم 2024-2025

الأكثر قراءة

تحذير شديد اللهجة من مجلس الزمالك لـ جوميز

بيان عاجل من الخارجية بشأن المصريين المفقودين أثناء الحج

عاجل.. الاحتلال يعلن الموافقة على خطط عملياتية للهجوم على لبنان

"إبراء للذمة.. آخر ما كتبه طبيب المنوفية قبل وفاته بـ 3 ساعات (صور)

ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب سيارة أعلى كوبري جيهان بالمنوفية لـ 4 وفيات

صدمة بإسرائيل.. أجهزة الأمن كانت على علم مسبق بهجوم "حماس" فى 7 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"