محمود الهباش: إسرائيل لديها خطة تعتزم على تنفيذها ومنع قيام الدولة الفلسطينية

علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية لديها خطة وبرنامج معد سلفًا تعتزم علي تنفيذها ومنع قيام الدولة الفلسطينية.

وأضاف أن يوم 7 أكتوبر شكلت فقط زريعه استفادت منها اسرائيل واستفادت منها إسرائيل والحكومة الإسرائيلية لتنفيذ المخطط الرامي لتكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية لمنع قيام الدولة الفلسطينية، فضلًا عن العمل علي تصفية القضية الفلسطينية من خلال ترحيل وتهجير سكان قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذا المخطط يرمي للاستفراد بالضفة الغربية وتجزئة القضية، وبالتالي إجبار العالم بهذه الصيغة التي تريد إسرائيل أن تُمليها على الجميع.