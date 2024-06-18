أستاذ علوم سياسية: زيارة بوتين لكوريا الشمالية ستحمل الكثير من المعاني السياسية والاقتصادية

قال دكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية، إنه مما لا شك فيه أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية ستحمل الكثير من المعاني السياسية والاقتصادية والأمنية في نفس الوقت وقد صرح الكريملن عن الفحوى العام لهذه الوثيقة والتي ستنم عن بداية شراكة استراتيجية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات الروسية الكورية الشمالية مرت بمراحل متعددة منذ الاتحاد السوفيتي وحقبة التسعينات والتي ضعفت فيها هذه العلاقة بناء على التوجه الروسي أثناء حقبة يلسين في التوجه إلى التكامل مع المنظومة الغربية أو التكامل الأوروبي، لكن اليوم نحن أمام حالة جديدة حالة تفرض على الرئيسين التوجه إلى مثل هذه العلاقات أو رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والأمنية.

وأوضح أن ما يجمع اليوم روسيا وكوريا الشمالية الكثير من المواقف السياسية وأيضا هناك متطلبات ورغبة في التقارب أكثر في المجال الاقتصادي، مشيرًا إلى أن كوريا الشمالية تعاني كثيرًا من وضعها الاقتصادي بناء على العقوبات الغربية، صورة كوريا الشمالية في العالم باعتقاد وأكثر من 90% هي مأخوذة من الإعلام الغربي.