البيت الأبيض: بايدن وجه بالتواصل مع الكونجرس للحصول على الموافقة على قانون الهجرة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه بالتواصل مع الكونجرس للحصول على الموافقة على قانون الهجرة.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن له خطة قوية لخفض العجز في الموازنة.

وتابعت: لا نعلم ما تحدث عنه نتنياهو لكننا علقنا شحنة أسلحة واحدة فقط كانت متجهة لإسرائيل.. وبقية الشحنات تصل إليهم بشكل طبيعي.