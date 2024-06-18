الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيت الأبيض: بايدن وجه بالتواصل مع الكونجرس للحصول على الموافقة على قانون الهجرة

بايدن
بايدن

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه بالتواصل مع الكونجرس للحصول على الموافقة على قانون الهجرة.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن له خطة قوية لخفض العجز في الموازنة.

وتابعت: لا نعلم ما تحدث عنه نتنياهو لكننا علقنا شحنة أسلحة واحدة فقط كانت متجهة لإسرائيل.. وبقية الشحنات تصل إليهم بشكل طبيعي.

القاهرة الإخبارية البيت الأبيض بايدن الكونجرس قانون الهجرة

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