الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "صحة مطروح" يتفقد سير العمل بالمستشفى العام في ثالث أيام العيد

جانب من جولة الدكتور
جانب من جولة الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، جولة للمرور على قسم الطوارئ بمستشفى مطروح العام، اليوم الثلاثاء، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

_تنفيذ العلاج

وتفقد "سالم" الاستقبال والطوارئ متابعا الاجراءات التمريضية موجها بضرورة التعامل الجيد مع المرضي وسرعة تنفيذ العلاج للمرضى وأوامر الطبيب المعالج. 

_مناظرة السجلات الطبية

وقام وكيل صحة مطروح بمناظرة السجلات الطبية الخاصة بقسم الاستقبال، والاطمئنان من أطباء الاستقبال والطوارئ علي إجراء كافة الفحوصات الطبية المطلوبة للمرضى، وتقديم العلاج اللازم بكفاءة وفقًا للتشخيص الطبي، موجها لنائبة مدير المستشفى الدكتورة مروه فهيد بتوفير كافة اوجه الرعاية للمرضى  .

_أرصدة أدوية الطوارئ

وحرص "سالم" على مراجعة ارصدة ادوية الطوارئ المتواجدة فعليا بدولاب الطوارئ وكذا مطابقته مع السجلات الطبية الخاصة بالقسم وتأكد من تواجد جميع الأدوية بأرصدة كافية وفقا لمعدل دخول الحالات حيث استمع للمرضي وذويهم بالمستشفي والتأكد من انهاء كافة إجراءات احالة  احدى الحالات تحتاج ظروفها الصحية تدخل المستوى الأعلى.

_الرعاية الطبية والدعم المعنوي

وشدد وكيل صحة مطروح على تذليل جميع العقبات أمام كافة المرضي بأقسام المستشفي المختلفة وتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية والدعم المعنوي للمرضي وذويهم والمتابعة المستمرة للمرضى والاستماع اليهم ودراسة شكواهم ومتطلباتهم عن طريق الفريق الإداري بالمستشفى والتأكيد على تواجد احد نواب المدير بصفة دائمة تحسبا لأى طارئ وللتدخل السريع حال حدوث اي شكوى لأى مريض.

_خدمة المواطنين

ووجه وكيل وزارة الصحة بضرورة مراجعة تفعيل دور العاملين بادارة خدمة المواطنين بالمستشفي لتسهيل وارشاد المرضي وذويهم وتذليل كافة العقبات وزيادة عدد الفريق الطبى بغرفة الغيار للتغلب على زيادة الترددات من المرضى والعمل علي توجيه المرضى وذويهم  للإستفادة من الفحوصات والخدمات الطبية بجميع المنشأت الصحية بالمحافظة كالمعمل المشترك خاصة الفحوصات المعملية مثل المزارع بكافة أنواعها وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين وتحقيقًا للتكامل فى الخدمات بين مختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية وبما يتماشى مع خطة المديرية والجهود المبذولة لرفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والتخفيف عن المرضى وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جانب من جولة الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح
جانب من جولة الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح
جانب من جولة الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح
جانب من جولة الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح
جانب من جولة الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح
جانب من جولة الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح
وكيل وزارة الصحة مستشفى مطروح العام انتظام سير العمل الخدمة الطبية المقدمة للمرضي مطروح

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