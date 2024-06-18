وزيرة البيئة: إتمام عملية الدفن الآمن للحوت النافق بعد اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لدفن الحوت النافق الذي تم العثور علية بأحد الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالي بالبحر المتوسط وفق الأساليب الصحية الآمنة، وذلك بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها في البحث العلمي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

كانت وزارة البيئة قد تلقت من خلال الإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية بلاغا بالعثور علي حيوان بحري نافق بشاطئ خاص بإحدي القرى السياحية بالبحر المتوسط، وفور تلقي البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة من المختصين لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

أوضحت وزيرة البيئة أن المعاينة أسفرت عن أن الحيوان النافق هو حوت من نوع كوفييه ذو منقار هو من الأنواع الشائعة بالبحر المتوسط وغير المهددة بالانقراض.

ولفتت وزيرة البيئة إلي أن الحوت النافق في حالة تحلل كامل يصعب معه تحديد سبب ظاهري للنفوق سوي تهتك فى منطقة أسفل الراس، مما يرجح أن عملية النفوق تمت في المياه العميقة منذ اكثر من 15 يومًا ودفعت به التيارات البحرية علي الشواطئ المصرية مشيرة إلي أن مثل تلك الأنواع من الحيتان تسير في مجموعات داخل المياه العميقة في البحر المتوسط للحصول علي الغذاء، وكثيرا ما يضل أحد الأفراد من القطيع للبحث عن الغذاء في أماكن أخري فيقع في مياه ضحلة تعرضه للإصابة من قاع صخري أو أحد المراكب أو وصوله لمنطقة لا يتوفر فيها الغذاء لفترة طويلة؛ مما يجعله معرضا للنفوق في حالة انفصاله عن القطيع، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لدفن الحوت دفنا آمنا تحت إشراف فريق متخصص.

وإذ تؤكد وزارة البيئة أنه لا داعى للقلق تجاه هذا الموضوع، حيث إن الحيتان لا تمثل خطورة على الإنسان، كما أنه حدث عارض وارد حدوثه.