أكسيوس: يمكن رفع القيود عن شحنة القنابل لإسرائيل بعد إنهاء عملية رفح

قال مسئولون أمريكيون، مساء اليوم الثلاثاء، إنه يمكن رفع القيود عن شحنة القنابل لإسرائيل بعد إنهاء عملية رفح، حسبما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي.

تسليم الأسلحة الأمريكية وسط صراع مشتعل



وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنتنياهو بشأن تسليم الأسلحة الأمريكية وسط الصراع المتصاعد في غزة.

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد له أن إدارة بايدن تحاول رفع القيود المفروضة على شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، وتواجه التدقيق وسط ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد له أن إدارة بايدن تعمل على رفع القيود المفروضة على شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وهو تبادل رفض كبير الدبلوماسيين الأمريكيين تأكيده.

وفي كشف نادر لمحادثات دبلوماسية خاصة رفيعة المستوى عادة، قال نتنياهو إنه عندما التقى بلينكن في إسرائيل الأسبوع الماضي، أخبره أنه من غير المعقول أن واشنطن تحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية.

وقال نتنياهو: "إسرائيل، أقرب حلفاء أمريكا، تقاتل من أجل حياتها، وتقاتل ضد إيران وأعدائنا المشتركين الآخرين"، مضيفا أن بلينكن أكد له أن الإدارة تعمل "ليلا نهارا" لإزالة مثل هذه الاختناقات.

وأوقفت إدارة بايدن في مايو شحنة قنابل زنة 2000 رطل و500 رطل بسبب القلق بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان، لكن لا يزال من المقرر أن تحصل إسرائيل على أسلحة أمريكية بقيمة مليارات الدولارات.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في واشنطن، رفض بلينكن مرارا وتكرارا تقديم تفاصيل ما دار بينه وبين نتنياهو أو تأكيد ما إذا كان قد أعطى الزعيم الإسرائيلي مثل هذه الضمانات.

وقال إن شحنات الأسلحة، باستثناء الشحنة التي تحتوي على قنابل كبيرة، تتحرك كالمعتاد نظرا لأن إسرائيل تواجه تهديدات أمنية خارج قطاع غزة، بما في ذلك من حزب الله وإيران.

وقال بلينكن: "نحن، كما تعلمون، نواصل مراجعة إحدى الشحنات التي تحدث عنها الرئيس بايدن فيما يتعلق بالقنابل زنة 2000 رطل بسبب مخاوفنا بشأن استخدامها في منطقة مكتظة بالسكان، مثل رفح وهذا لا يزال قيد المراجعة".