أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، تشكيل فريقه لمواجهة جمهورية التشيك بعد قليل في بطولة يورو 2024 ضمن مباريات دور المجموعات.

ويقود هجوم البرتغال كريستيانو رونالدو ويجاوره رفائيل لياو وبيرناردو سيلفا، بينما يبدأ المدافع المخضرم بيبي في خط الدفاع.

تشكيل يورو 2024.. رونالدو يقود البرتغال.. وثنائي وست هام يدعمان التشيك

وجاء تشكيل البرتغال كالآتي:

حراسة المرمى: ديجو كوستا

خط الدفاع: دييجو دالوت، بيبي، دياز

خط الوسط: جواو كانسيلو، فيتينيا، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، نونو مينديز

خط الهجوم: رفائيل لياو، كريستيانو رونالدو

بينما جاء تشكيل التشيك كالآتي:

حراسة المرمى: ستانيك

خط الدفاع: هولز، هارناك، كريجيتش

خط الوسط: كوفال، سوتشيك، سولتش، بروفود، دوديرا

خط الهجوم: تشيك، كوتشا

تشكيل البرتغال والتشيك

رونالدو يبدأ رحلة مطاردة اللقب الأوروبي الثاني مع البرتغال أمام التشيك

وضمن منافسات نفس المجموعة، يلتقي منتخب البرتغال نظيره التشيك في العاشرة مساءً على ملعب ريد بول أرينا في مدينة لايبزيج.

ويدخل المنتخب البرتغالي مباراة الليلة محملًا بآمال كبيرة لتحقيق انتصار قوي يمنح الفريق دفعة معنوية في أولى مبارياته للعمل على الدخول مبكرًا في المنافسة على اللقب الأوروبي الذي حققه في النسخة قبل الماضية، بينما يأمل منتخب التشيك في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل وضع قدم في المنافسة على صدارة المجموعة والتأهل للدور المقبل.

وتتزايد أهمية مباراة الليلة بالنسبة للإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، كونها أول اختبار حقيقي له في بطولة مجمعة ويتطلع لتحقيق نتائج إيجابية مع الفريق، خاصة بعد الإخفاق الذي تعرض له المنتخب في بطولة كأس العالم الماضية، وكذلك توديعه النسخة الأخيرة من أمم أوروبا من دور الـ16 أمام المنتخب البلجيكي.