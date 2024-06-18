أيمن سمير: اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية دليل على الحق الفلسطينى الواضح للجميع

علق الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، علي تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر حذرت من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف أن اعتراف الدول الأوربية بالدولة الفلسطينية دليل علي الحق الفلسطيني الواضح للجميع.

وأشار إلى أن اصطفاف 14 دولة في مجلس الأمن لصالح القضية الفلسطينية وتصويت 143 دولة وتقدم توصيه للاعتراف بدولة فلسطين لتكون دولة كاملة السيادة، وهذا ما أكدته عليه الدبلوماسية المصرية ورفع القضية الفلسطينية لكل دول العالم.